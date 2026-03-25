Predseda mimoparlamentného hnutia Sme rodina Boris Kollár zatiaľ považuje úvahy o možnej kandidatúre Richarda Sulíka za jeho stranu za predčasné. V rozhovore však potvrdil, že s bývalým lídrom SaS intenzívne komunikuje o nevyhnutných ekonomických reformách. Kollár zároveň ostro kritizoval hospodárenie súčasnej vlády Roberta Fica, prekvapivo podporil referendum o predčasných voľbách a tvrdo obhajoval svoj dlhoročný projekt štátnych nájomných bytov.
Vyradenie Sulíka a spoločné ekonomické vízie
Kollár považuje za mimoriadne smutné, že čestného predsedu liberálov nedávno vyradili z kandidátnej listiny SaS do parlamentných volieb. „Vylúčia ho ľudia, ktorí tam domigrovali cez päť strán. To už nie je tá SaS-ka, čo bola, ale je to niečo úplne iné. Nech si to sami riešia a nech ich voliči povedia, či to je voči Sulíkovi korektné alebo nie,“ uviedol Kollár s tým, že Sulík je momentálne v Austrálii a otázka jeho prípadnej kandidatúry za Sme rodina tak nie je témou dňa.
Delegáti opozičnej SaS na svojom marcovom kongrese drvivou väčšinou odmietli návrh, aby bol bývalý šéf strany na kandidátke. Podľa súčasného lídra Branislava Gröhlinga išlo o jasný signál, že strana sa chce sústrediť výlučne na budúcnosť.
Hrozba gréckej cesty a nutnosť reforiem
Predseda Sme rodina priznáva, že so Sulíkom osobne hovoril a ťažiskom ich debaty boli práve zložité ekonomické otázky. „S Richardom sa môžete baviť o dvoch veciach, o varení a o ekonomike. Je nám obom jasné, že pokiaľ neurobíme veľmi tvrdé a rýchle reformy, tak nebude otázkou, či táto krajina skrachuje, ale kedy sa to presne stane,“ varoval Kollár s odkazom na historický krach v Grécku, kde sa svojho času museli drasticky znižovať dôchodky aj platy v štátnej správe.
Hnutie plánuje aj naďalej stavať svoju agendu na podpore rodín, no štát si na to musí podľa neho najprv zarobiť a nie sa donekonečna zadlžovať. Sme rodina preto navrhuje vyplácať trináste dôchodky adresne, znížiť počet úradníkov, zefektívniť výber daní a celkovo znížiť daňovo-odvodové zaťaženie, aby sa naštartovala ekonomika. „Lebo Robert Fico si len požičia, zadĺži naše deti a rozdá to dôchodcom,“ dodal kriticky.
Podpora referenda a obhajoba nájomných bytov
Hoci Kollár v princípe dlhodobo zastáva názor, že vláda by mala mať štandardné štyri roky na naplnenie svojho programu, v súčasnej napätej ekonomickej situácii sa rozhodol podporiť iniciatívu mimoparlamentných Demokratov na vypísanie referenda o predčasných voľbách. „Za normálnych okolností by som bol proti tomu, aby sa volebné obdobie skracovalo. Ale keď vidím, čo títo dorábajú, že sa rútime do gréckej cesty, tak, samozrejme, referendum podporím,“ vyhlásil nečakane.
V rozhovore sa dotkol aj svojej kľúčovej témy z minulosti - výstavby štátnych nájomných bytov. Kritiku za dlhé meškanie projektu rezolútne odmieta a prirovnáva ho k budovaniu novej automobilky. Podľa jeho slov trvalo dlhých šesť rokov, kým projekt definitívne odobrila Európska komisia. „Kde sú tie byty? Vo výstavbe, prvé byty už boli odovzdané. Fabriku treba najprv postaviť, potom namontovať technológiu a až potom môže vyjsť prvé auto,“ uzavrel líder Sme rodina s tým, že projekt je už riadne zazmluvnený s investormi, ktorí začali stavať.