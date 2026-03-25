Vláda Slovenskej republiky na svojom stredajšom výjazdovom rokovaní vo Veľkom Záluží schválila dôležitú novelu zákona o priestupkoch. Jej cieľom je nielen plošné zvýšenie doterajších finančných pokút, ktoré už dlhodobo nezodpovedajú aktuálnej hodnote peňazí, ale aj zavedenie úplne novej formy sankcie. Tou majú byť menšie obecné služby, ktoré pomôžu pri vymožiteľnosti práva a zvýšia osobnú zodpovednosť páchateľov.
Pokuty stratili svoj výchovný charakter
Podľa predkladateľov z Ministerstva vnútra nedošlo od vyhlásenia pôvodného znenia zákona k zmene výšky pokút pri mnohých priestupkoch, a teda už vôbec nezohľadňujú neustály pokles hodnoty peňazí spôsobený infláciou. „Súčasná výška pokút nespĺňa výchovný, represívny a ani preventívny charakter sankcie,“ argumentuje rezort s tým, že finančné tresty je po rokoch nevyhnutné zreálniť.
Práca pre obec namiesto platenia
Zásadnou novinkou v zákone je zavedenie menších obecných prác. Táto sankcia sa má využívať najmä v prípadoch, pri ktorých od páchateľa nie je možné vymôcť klasickú finančnú pokutu, čím sa doteraz strácal samotný účel priestupkového konania.
Rezort vnútra však upozorňuje aj na opačný extrém z aplikačnej praxe. „Zároveň sa vyskytujú prípady, v ktorých nie je peňažná pokuta dostatočným odstrašujúcim prostriedkom, najmä ak je páchateľ finančne schopný pokutu bez problémov uhradiť,“ vysvetľuje ministerstvo. Fyzická práca v prospech spoločnosti tak môže podľa štátu výrazne zvýšiť sociálnu zodpovednosť takéhoto páchateľa.
Správny orgán by mohol takéto verejnoprospešné služby uložiť v rozsahu od 20 do 150 hodín. Sankciu by musel potrestaný vykonať do jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia, a to výlučne vo svojom voľnom čase a bez nároku na akúkoľvek odmenu. Práce by sa vykonávali spravidla pre obec, v ktorej má daná osoba trvalý pobyt. Ak si páchateľ túto povinnosť nesplní, úrady mu môžu trest premeniť späť na finančnú pokutu. Opatrenie sa z logických dôvodov nebude týkať dlhodobo práceneschopných osôb či občanov so zdravotným postihnutím.
Bič na mladistvých vandalov
Nová právna úprava si osobitne všíma práve problematiku mladistvých páchateľov, ktorí by po novom mohli odpracovať od desať do 75 hodín. Menšie obecné služby sa v ich prípade javia ako mimoriadne efektívny a žiadaný výchovný nástroj.
„Z poznatkov z aplikačnej praxe vyplýva, že v prípade uloženej pokuty túto často za mladistvého uhradí jeho zákonný zástupca. V takomto prípade tak nedochádza k naplneniu výchovnej, preventívnej ani represívnej funkcie uloženej sankcie,“ upozorňujú autori novely. Ak zmeny definitívne prejdú legislatívnym procesom v parlamente, nová úprava by mala nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2026.