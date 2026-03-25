Neustále sledovanie správ o vojnových konfliktoch a tragédiách môže výrazne zvyšovať stres a zhoršovať príznaky úzkosti či depresie. Hoci samotné konzumovanie negatívnych správ zvyčajne priamo nespôsobuje psychické poruchy, u zraniteľnejších skupín obyvateľstva môže mať vážne klinické následky. Odborníci z Ligy za duševné zdravie upozorňujú, že najohrozenejšou skupinou sú v tomto smere najmä deti, osamelí seniori a ľudia s už existujúcimi traumami.
Online vojna a strata kontroly
Odborníci zdôrazňujú, že rozhodujúca je predovšetkým miera a intenzita sledovania negatívneho spravodajstva. „Sledujeme vojny a nešťastia doslova online, vidíme vybuchovať bomby a cez obrazovky zdieľame emócie zasiahnutých ľudí. Opakované sledovanie takýchto správ vedie skôr k zvýšeniu rizika a zhoršeniu symptómov než k tomu, že by samotné správy automaticky spôsobili psychiatrickú poruchu u každého,“ uviedla Stanislava Knut z Ligy za duševné zdravie.
Tento efekt býva v priemere skôr malý až stredný, no u zraniteľných ľudí môže byť klinicky mimoriadne významný. Veľmi intenzívne a opakované sledovanie správ o vojne sa spája najmä s výrazným akútnym stresom. Negatívne správy totiž u ľudí prirodzene zvyšujú pocit ohrozenia, nepredvídateľnosti a straty kontroly nad situáciou.
Najohrozenejšie sú deti a seniori
Najohrozenejší sú ľudia, ktorí už trpia úzkostnou alebo depresívnou poruchou, majú za sebou predošlú traumu, vyznačujú sa vysokou citlivosťou na neistotu, zlým spánkom či dlhodobo zvýšeným stresom. Špecifickou a veľmi ohrozenou skupinou sú však deti a adolescenti. „Ich mozog sa ešte len vyvíja a schopnosť regulovať emócie, hodnotiť riziko či oddeľovať mediálnu realitu od osobnej hrozby je menej vyvinutá. Všetky výskumy ukazujú, že práve deti majú veľmi vysoké riziko úzkosti, depresie a traumatických reakcií,“ vysvetlila Knut.
Ďalšou mimoriadne citlivou skupinou sú seniori. Pracovníci psychologickej Linky Nezábudka potvrdzujú, že v rozhovoroch so staršími ľuďmi je cítiť obrovský strach, stratu bezpečia až existenciálne ohrozenie. „Často doslova hovoria, že nerozumejú, čo sa so svetom stalo, že príde koniec sveta a ďalšia veľká svetová vojna. Súvisí to s ich vlastnými prežitými skúsenosťami, ale zhoršuje to aj osamelosť, ktorá je pre našich seniorov vernou spoločníčkou,“ priblížila odborníčka. Prekvapivo vysoké riziko majú podľa nej aj ľudia, ktorí s vojnovým obsahom pracujú profesionálne a sú mu neustále mediálne vystavení.
Prirodzený strach verzus patológia
Odborníci zároveň upozorňujú, že je nesmierne dôležité rozlišovať medzi normálnou emočnou reakciou a psychickou poruchou. Je absolútne prirodzené cítiť smútok, nepokoj či dočasnú bezmocnosť. Strach o bezpečnosť vlastnej rodiny je biologicky adaptívna emócia, ktorej základnou funkciou je ochrana života.
„Je to často normálna reakcia na nenormálnu situáciu. Každý rodič sa bojí o svoje dieťa, chce pre neho mier, prosperitu a dobrú budúcnosť. Tieto reakcie nie sú známkou slabosti ani patológie,“ zdôraznila Knut s tým, že spozornieť treba až vtedy, keď sa objaví niekoľko pretrvávajúcich príznakov. Problém nastáva, ak človek nedokáže prestať sledovať správy, trpí nespavosťou, panickými stavmi, vtieravými obrazmi, beznádejou alebo sa začne sociálne izolovať. Vtedy už ide o problém, ktorý výrazne zhoršuje bežné fungovanie.