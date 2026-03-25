Obľúbenú turistickú pamiatku na severe Slovenska zasiahla obrovská tragédia. Na Oravskom hrade prišiel v utorok o život 72-ročný zahraničný návštevník z Poľska. Podľa dostupných informácií mal senior tragicky zahynúť po nešťastnom páde z hradného balkóna. Záchranári mu už nedokázali pomôcť a polícia je vzhľadom na citlivosť celého prípadu mimoriadne skúpa na slovo.
Tragický pád a márny zásah záchranárov
K fatálnemu nešťastiu došlo v priebehu utorka, pričom na miesto okamžite vyrazili všetky záchranné zložky. Informáciu o úmrtí turistu oficiálne potvrdila hovorkyňa Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová. Na tragické okolnosti ako prvý upozornil Projekt Orava na sociálnej sieti s tým, že starší muž mal zomrieť následkom ťažkého pádu z výšky, konkrétne z jedného z hradných balkónov.
„Na mieste zasahovali dve pozemné ambulancie. Sedemdesiatdvaročný muž, žiaľ, svojim zraneniam podľahol,“ uviedla hovorkyňa záchranárov smutnú bilanciu výjazdu, pri ktorom už lekári nedokázali pacientovi pomôcť.
Múzeum aj polícia nateraz mlčia
Presné okolnosti a príčiny tohto tragického incidentu nateraz zostávajú zahalené rúškom tajomstva a budú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Vedenie Oravského múzea, pod ktoré správa stredovekého hradu priamo spadá, sa k mimoriadnej udalosti odmietlo bezprostredne vyjadriť. Prísne informačné embargo uvalili na prípad aj orgány činné v trestnom konaní. „S ohľadom na citlivosť prípadu a z úcty k pozostalým sa nebudeme k nemu bližšie vyjadrovať,“ dodala stručne žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.