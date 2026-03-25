Maďarsko pristupuje k radikálnemu odvetnému kroku voči Ukrajine. Premiér Viktor Orbán oznámil postupné zastavenie dodávok zemného plynu svojmu východnému susedovi. Budapešť tak tvrdo reaguje na už tridsať dní trvajúce prerušenie toku ropy cez strategický ropovod Družba. Plyn určený pôvodne pre Kyjev si Maďari uskladnia doma, pričom Orbán tento krok odôvodňuje ochranou vlastnej energetickej bezpečnosti a údajným ukrajinským vydieraním.
Kým nepríde ropa, plyn nedostanú
Orbán svoje nekompromisné rozhodnutie zverejnil prostredníctvom sociálnej siete. „Fungovanie ropovodu Družba blokuje Ukrajina už tridsať dní. Voči ukrajinskému vydieraniu sa zatiaľ úspešne bránime, vďaka zastropovaným cenám platia Maďari najmenej na čerpacích staniciach v celej Európe. Musíme však urobiť krok vpred,“ uviedol maďarský premiér s tým, že v záujme prelomenia ropnej blokády a bezpečného zásobovania energiami sú teraz pre štát nevyhnutné ďalšie rázne opatrenia.
Budapešť preto začne s okamžitým obmedzovaním toku plynu na ukrajinské územie. „Postupne zastavíme dodávky plynu z Maďarska na Ukrajinu, a množstvo plynu, ktoré u nás zostane, doma uskladníme. Kým Ukrajina nedodá ropu, od Maďarska nedostane plyn,“ odkázal jasne Orbán. V súčasnosti je podľa neho kľúčové naplniť domáce zásobníky. Zároveň obvinil Kyjev z toho, že útočí aj na južný plynovod, ktorý zásobuje Maďarsko, a preto sa krajina musí urýchlene zariadiť.
Oprava potrubia alebo politické vydieranie
Ukrajinská strana sa od začiatku bráni a tvrdí, že intenzívne pracuje na oprave zničenej infraštruktúry po ruskom raketovom útoku na časť ropovodu Družba ešte z konca januára. Viktor Orbán, spoločne so slovenským premiérom Robertom Ficom, však Kyjev upodozrievajú zo zámerného otáľania pri obnove prevádzky a otvorene hovoria o politickom vydieraní.
Celý konflikt medzi oboma štátmi sa vyostril najmä po nedávnom Orbánovom ultimáte. Maďarský líder totiž podmienil odblokovanie európskej finančnej pomoci pre Ukrajinu v astronomickej výške 90 miliárd eur práve okamžitým obnovením tranzitu ruskej ropy.
Do sporu vstupuje Európska komisia
Do napätej situácie napokon vstúpila aj Európska komisia, ktorá oznámila svoju pripravenosť pomôcť s opravou poškodeného úseku kľúčového ropovodu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne v liste lídrom Komisie Ursule von der Leyenovej a Antóniovi Costovi oficiálne potvrdil, že Kyjev súhlasí s ponukou Bruselu na finančnú a technickú podporu potrebnú na rýchle obnovenie toku ropy.