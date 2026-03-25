Španielsky premiér Pedro Sánchez ostro vystúpil proti aktuálnej vojne na Blízkom východe, ktorú vedú Spojené štáty americké proti Iránu. Tento konflikt označil za oveľa horší a nebezpečnejší scenár, než bola americká invázia do Iraku v roku 2003. Madrid zároveň rázne odmietol požiadavky administratívy prezidenta Donalda Trumpa na využitie španielskych vojenských základní, a to aj napriek priamym hrozbám o prerušení vzájomného obchodu.
Horšie ako nelegálna vojna v Iraku
Svoje nekompromisné postoje predniesol šéf španielskeho kabinetu priamo na pôde tamojšieho parlamentu. „Nie je to ten istý scenár ako nelegálna vojna v Iraku. Stojíme pred niečím oveľa horším. S potenciálnymi dôsledkami, ktoré sú omnoho širšie a hlbšie,“ vyhlásil Sánchez pred poslancami.
Aktuálny konflikt na Blízkom východe otvorene a tvrdo odsúdil. „Tentoraz ide o absurdnú a nelegálnu vojnu. Krutú vojnu, ktorá nás vzdiali od dosiahnutia našich ekonomických, sociálnych a environmentálnych cieľov,“ dodal španielsky premiér. Zároveň pripomenul, že invázia USA do Iraku v roku 2003 nedosiahla svoje stanovené ciele a namiesto toho iba zhoršila život bežným ľuďom. Útoky na Irán by podľa neho mohli mať podobne zdrvujúci ekonomický dosah na milióny civilistov.
Odmietnutie Trumpa a španielske základne
Sánchezova vláda sa v súvislosti s konfliktom dostala do priameho diplomatického sporu s Washingtonom. Španielsko totiž odmietlo americké požiadavky na využitie svojich strategických vojenských základní Rota a Morón vo vojne proti Iránu. Madrid k tomuto kroku pristúpil aj napriek otvorenej hrozbe amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý varoval, že v dôsledku tohto odmietnutia preruší so Španielskom obchodné styky.
Španieli stoja za premiérom
Sánchezovo rozhodnutie neposkytnúť základne pre americké operácie má však doma mimoriadne silnú oporu. Podľa prieskumu, ktorý zverejnil denník El País, podporuje tento vládny krok väčšina, konkrétne 53,2 percenta Španielov. Pozorovatelia upozorňujú, že premiérova zmienka o Iraku u španielskych voličov silno rezonuje. Podpora irackej vojny zo strany vtedajšej vládnucej konzervatívnej Ľudovej strany bola totiž v krajine mimoriadne nepopulárna a vyvolala masové celonárodné protesty.