Európska centrálna banka (ECB) je pripravená sprísniť svoju menovú politiku a zasiahnuť proti rastúcim cenám, ak sa inflácia v eurozóne zrýchli nad stanovený cieľ. K tomuto kroku môže pristúpiť aj v prípade, že by išlo len o krátkodobý výkyv. Dôrazne pred tým varovala prezidentka ECB Christine Lagardová s tým, že nečinnosť inštitúcie by mohla vyslať verejnosti nebezpečný signál.
Úroky zatiaľ stoja, banka je v pozore
ECB ponechala koncom minulého týždňa úrokové sadzby nezmenené, pričom kľúčová depozitná sadzba zotrvala na úrovni 2 %. Banka však zároveň dôrazne upozornila na riziko zrýchlenia inflácie. Predstavitelia inštitúcie teraz intenzívne diskutujú o tom, pri akom vývoji a scenári budú musieť úrokové sadzby napokon zvýšiť, aby sa včas vyhli riziku, že rýchly rast spotrebiteľských cien povedie k zakoreneniu dlhodobo vysokej inflácie v Európe.
„Ak súčasný energetický šok spôsobí výrazné zrýchlenie inflácie nad stanovený inflačný cieľ, aj keď nie dlhodobo, určitá úprava menovej politiky bude opodstatnená,“ vysvetlila situáciu Lagardová. „Ak by sme zrýchlenie inflácie nad inflačný cieľ vôbec neriešili, mohlo by to predstavovať komunikačné riziko. Verejnosť by mala problém pochopiť reakčnú funkciu centrálnej banky, ktorá nereaguje,“ dodala šéfka ECB na margo prípadnej nečinnosti.
Tri scenáre vývoja pre Európu
V prípade najoptimistickejšieho základného scenára by mala inflácia dosiahnuť tento rok v priemere 2,6 % oproti zhruba 2 % v minulom roku. V prípade nepriaznivého scenára by však mohla zaznamenať v druhom polroku tohto roka vyše 4 %, pričom do polovice budúceho roka by sa mala vrátiť na úroveň inflačného cieľa.
Najhorší možný scenár počíta s tým, že miera inflácie v eurozóne prekročí začiatkom budúceho roka hranicu 6 % a na normálnu úroveň sa nevráti skôr ako o niekoľko rokov. „ECB si preto teraz musí dávať veľký pozor na prípadné skoré varovné signály, že energetický šok sa integruje do širšej inflačnej dynamiky,“ zdôraznila Lagardová.
Investori očakávajú zvyšovanie
Finančné trhy a investori sú už v tejto chvíli nastavení na zmenu doterajšieho kurzu. V súčasnosti totiž očakávajú, že Európska centrálna banka tento rok pristúpi k zvýšeniu úrokových sadzieb minimálne dvakrát, prípadne aj trikrát. Podľa ich odhadov sa inflácia môže udržať nad inflačným cieľom hneď niekoľko nasledujúcich rokov, čo si bude vyžadovať rázne kroky.