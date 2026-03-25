Jarné obdobie a teplejšie počasie so sebou každoročne prinášajú aj zvýšený výskyt kliešťov. Majitelia môžu svojich psov a mačky účinne chrániť kombináciou dôslednej prevencie, pravidelnej kontroly a vhodných prípravkov. Podľa odborníkov z Komory veterinárnych lekárov je najspoľahlivejšou ochranou práve pravidelné používanie overených antiparazitárnych prostriedkov, ktoré parazity odpudzujú alebo ich po prisatí rýchlo zabíjajú.
Dôkladná kontrola a prevencia
Základom úspechu je podľa zverolekárov pravidelná vizuálna kontrola zvieraťa. „Po každej prechádzke v lese, tráve alebo parku by mala nasledovať kontrola celého psa, a to doslova od hlavy po päty,“ radia odborníci z komory. Starostlivosť o prostredie zahŕňa aj pravidelné kosenie trávy, odstraňovanie vysokej buriny, lístia a miest, kde sa drží vlhkosť. Pravidelné česanie srsti zasa pomáha odhaliť kliešte ešte skôr, než sa stihnú pevne prisať. V niektorých rizikových prípadoch veterinári odporúčajú aj preventívne očkovanie proti lymskej borelióze.
Tablety ako najspoľahlivejšia ochrana
Za absolútne najúčinnejšiu formu ochrany psa pred kliešťami považujú veterinári vo väčšine prípadov moderné žuvacie tablety. Ich reálna účinnosť sa pohybuje na vysokej úrovni 95 až 100 percent. „Kliešť zahynie po prisatí zvyčajne do niekoľkých hodín, účinok tablety trvá jeden až tri mesiace a účinok sa nezmýva dažďom alebo častým kúpaním,“ konštatujú zverolekári.
Veľmi spoľahlivým riešením sú aj antiparazitárne obojky, ktorých účinnosť dosahuje šesť až osem mesiacov. Mnohé z nich fungujú na princípe odpudzovania, takže sa parazity na zviera vôbec neprisajú. Nevýhodou obojkov však býva ich nižšia účinnosť pri veľmi hustej srsti a občasná možnosť ich straty počas prechádzky v prírode.
Odstraňovanie bez oleja a alkoholu
Ak pes chytí kliešťa, hrozia mu viaceré vážne zdravotné riziká. Majitelia by mali po uštipnutí niekoľko dní až týždňov pozorne sledovať jeho zdravotný stav. Medzi najčastejšie varovné príznaky ochorenia patrí apatia, zvýšená únava, letargia, slabosť, krívanie bez úrazu, opuch kĺbov, strata chuti do jedla či zmena farby moču.
Ak majiteľ nájde na psovi prisatého kliešťa, treba ho čo najskôr a najmä správne odstrániť pomocou pinzety, špeciálneho háčika alebo klieštikov. „Nepoužívajte olej, alkohol ani krém pred vyberaním kliešťa, pretože sa môže výrazne zvýšiť riziko prenosu infekcie,“ varuje komora. Miesto treba po vybratí dôkladne vydezinfikovať a skontrolovať, či bol parazit odstránený celý.
Pozor na toxické látky pre mačky
Kliešte môžu byť nebezpečné aj pre mačky, hoci tie zvyknú ochorieť o niečo menej často než psy. Riziko nákazy však netreba podceňovať, najmä ak parazit zostane prisatý dlhšie ako 24 až 48 hodín. Aj tu možno využiť spot-on prípravky, špeciálne obojky či tabletky. Veterinári však dôrazne varujú, aby sa majitelia mačiek pred použitím akejkoľvek chémie poradili s odborníkom. Niektoré bežné účinné látky, ako napríklad permetrín, ktoré sa bežne používajú u psov, sú totiž pre mačky mimoriadne toxické a môžu spôsobiť fatálne následky.