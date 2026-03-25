Slovenská technologická spoločnosť Innovatrics vyvinula unikátny algoritmus, ktorý dokáže ukryť detailné biometrické údaje o ľudskej tvári priamo do bežného QR kódu na palubnom lístku. Táto inovatívna technológia skracuje čas overovania totožnosti na letiskách na jedinú sekundu, pričom plne garantuje ochranu súkromia cestujúcich bez nutnosti zhromažďovať ich citlivé dáta v obrovských globálnych databázach.
Koniec zdržiavaniu a stresu na letiskách
Letecká doprava je dlhodobo spojená s opakovanou kontrolou totožnosti. Cestujúci musia svoj pas predkladať pri check-ine, na bezpečnostnej kontrole aj pri samotnom nástupe do lietadla. To spomaľuje plynulosť pohybu a výrazne zaťažuje personál. Automatizované e-gates síce situáciu čiastočne riešia, no až 30 percent ľudí má problém so správnym načítaním fyzického pasu, čo celý proces predlžuje na približne desať sekúnd.
Slovenská technológia už dnes pomáha tento problém aktívne riešiť. „S podobným riešením sa už dnes môžu stretnúť aj cestujúci na letisku v Bratislave. Náš algoritmus na rozpoznávanie tváre sa v súčasnosti aktívne využíva na nástupných bránach letiska s cieľom priniesť cestujúcim menej stresu a radikálne odbremeniť preťažený personál,“ uvádza Vladimir Kostiviar, Solution Manager pre Border Control spoločnosti Innovatrics.
Biometria v malom štvorčeku a expanzia do Ázie
Úspech na domácej pôde otvára firme dvere do celého sveta. Masívny systém ochrany hraníc, ktorý využíva tento typ overovania, oficiálne spustia v júni 2026 v Malajzii. Technológia sa plošne integruje na všetkých malajzijských letiskách, ako aj na pozemných a námorných hraniciach, kde prevereným cestujúcim umožní prejsť kontrolou úplne bez fyzického pasu.
Snaha o takzvané seamless travel (bezproblémové cestovanie) je kľúčovou témou pre letiská po celom svete a projekty v tejto oblasti podporuje formou grantov aj Európska únia. Zásadnou výzvou však vždy zostávalo zrýchlenie procesu bez toho, aby utrpela bezpečnosť alebo ochrana súkromia. Odpoveďou Innovatrics je práve unikátna kompresia dát.