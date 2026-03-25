Súčasný primátor a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Ján Ferenčák sa bude v blížiacich sa komunálnych voľbách opätovne uchádzať o post najvyššieho predstaviteľa mesta Kežmarok. Svoju kandidatúru už oficiálne potvrdil s tým, že do predvolebnej kampane ide s očakávaním vecnej a korektnej diskusie o tom, kam sa má toto historické mesto pod Tatrami ďalej posunúť.
Rozhodnutie, ktoré muselo dozrieť
Do funkcie primátora Kežmarku ho občania prvýkrát zvolili ešte v roku 2014, pričom od roku 2020 pôsobí zároveň aj vo vysokej politike ako poslanec parlamentu. „Moju opätovnú kandidatúru na post primátora mesta môžem oficiálne potvrdiť. Je to rozhodnutie, ktoré potrebovalo dozrieť a prikladám mu plnú vážnosť,“ uviedol Ferenčák.
Zároveň zdôraznil svoj pohľad na spravovanie vecí verejných na lokálnej úrovni. „Som presvedčený, že komunálna politika má byť najmä o konkrétnej práci pre mesto a o dodržiavaní toho, čo človek sľúbil,“ dodal súčasný primátor s tým, že v najbližšom období plánuje občanom predstaviť podrobný odpočet toho, čo sa mu podarilo splniť z predchádzajúcich volebných záväzkov. Až následne chce odprezentovať svoju novú víziu a priority pre ďalšie funkčné obdobie.
S rešpektom a pokorou pred voličmi
„Ako vždy, o samotnom výsledku nakoniec rozhodnú obyvatelia Kežmarku. Ja k tomu pristupujem s rešpektom a pokorou,“ uzavrel kežmarský primátor. Dôležité informácie týkajúce sa prípadnej podpory od konkrétnych politických strán, ako aj mená zo svojho tímu kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, bude podľa vlastných slov komunikovať až v neskoršej fáze kampane pri oficiálnom predstavení svojho tímu.