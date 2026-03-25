Stredajšie ráno v Bratislave a jej blízkom okolí výrazne komplikuje mimoriadne hustá doprava a viaceré obmedzenia. Kritická situácia nastala najmä na diaľnici D1, kde hromadná zrážka štyroch vozidiel paralyzovala dôležitý ťah na Prístavný most. Vodiči sa tak musia obrniť trpezlivosťou a vo viacerých úsekoch počítať s desiatkami minút zdržania.
Hromadná zrážka pred Prístavným mostom
K najvážnejšej kolízii došlo v stredu ráno na diaľnici D1 pri výjazde z Galvaniho ulice smerom na frekventovaný Prístavný most, kde sa zrazili štyri osobné autá. Zničené vozidlá sa síce podarilo rýchlo odtiahnuť do odstavného pruhu a oba jazdné pruhy sú už prejazdné, no následky nehody pretrvávajú. „Zdržanie v tomto úseku predstavuje približne dvadsať minút, pričom na obchádzkovej trase cez Zlaté piesky sa vytvorila takmer polhodinová kolóna,“ informuje dopravný servis Zelená vlna STVR.
Zápchy trápia aj ďalšie dôležité ťahy
S rozsiahlymi kolónami musia motoristi počítať aj na iných kľúčových miestach hlavného mesta. Výrazné, až polhodinové zdržanie hlásia vodiči na trase zo Záhorskej Bystrice smerom na Patrónku. O niečo lepšia, no stále problematická je situácia na Račianskej ulici smerom do centra, kde si autá postoja zhruba desať minút.
Plynulá doprava nie je ani na prístupových cestách do Bratislavy. Smerom z Bernolákova na starej Seneckej ceste sa aktuálne zdržíte približne pätnásť minút. Na diaľnici D2 na vjazde do hlavného mesta zo Stupavy hlásia vodiči zhustenú premávku a desaťminútové zdržanie.