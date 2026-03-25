Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok telefonicky vyzval iránskeho lídra Masúda Pezeškijána na okamžité ukončenie útokov na susedné štáty. Šéf Elyzejského paláca apeloval na Teherán, aby sa v dobrej viere zapojil do prebiehajúcich mierových rokovaní o ukončení vojny na Blízkom východe. Okrem regionálnej bezpečnosti a voľnej plavby Macron žiadal aj okamžité prepustenie dlhodobo zadržiavaných francúzskych občanov.
Výzva na dialóg a jadrový program
„Vyzval som Irán, aby sa v dobrej viere zapojil do rokovaní,“ uviedol francúzsky prezident po strategickom telefonáte. Podľa jeho slov by mali prípadné mierové rozhovory viesť k vytvoreniu jasného rámca. Ten musí zohľadniť legitímne očakávania medzinárodného spoločenstva nielen v súvislosti s kontroverzným iránskym jadrovým a balistickým programom, ale aj s aktivitami Teheránu, ktoré dlhodobo destabilizujú celý región.
Kritická infraštruktúra a Hormuzský prieliv
Emmanuel Macron počas rozhovoru mimoriadne zdôraznil absolútnu nevyhnutnosť okamžitého ukončenia neprijateľných vojenských útokov na ostatné krajiny na Blízkom východe. Zároveň apeloval na prísnu ochranu energetickej a civilnej infraštruktúry.
Špeciálnu pozornosť venoval aj požiadavke na plné obnovenie a zaistenie bezpečnej námornej plavby v strategickom Hormuzskom prielive, ktorý slúži ako kľúčová vývozná trasa z Perzského zálivu a nedávne udalosti jeho fungovanie výrazne obmedzili.
Zadržiavaní občania a diplomatické úsilie
Okrem globálnych geopolitických tém francúzsky líder vyzval Irán, aby čo najskôr umožnil bezpečný návrat dvoch francúzskych občanov, ktorí sú v krajine už dlhší čas zadržiavaní. Od vypuknutia aktuálneho vojenského konfliktu ide mimochodom už o tretiu priamu komunikáciu medzi Macronom a Pezeškijánom. Obe strany sa tak snažia udržať otvorený kanál zameraný na zmiernenie eskalujúceho napätia a hľadanie diplomatického riešenia.