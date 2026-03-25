Cyprus oficiálne požiadal Spojené kráľovstvo o otvorenie rokovaní o úplne novej bezpečnostnej dohode pre britské vojenské základne ležiace na tomto stredomorskom ostrove. Krok nasleduje bezprostredne po marcových útokoch iránskych dronov na strategickú základňu Akrotiri. Kým cyperská strana žiada po skončení vojny na Blízkom východe modernizáciu pravidiel z roku 1960, Londýn rázne odkazuje, že samotný štatút základní nie je predmetom žiadneho vyjednávania.
Telefonát lídrov a úprava pravidiel
S požiadavkou na nové bezpečnostné záruky prišiel priamo cyperský prezident Nikos Christodulidis, ktorý túto citlivú otázku otvoril počas dlhého sobotňajšieho telefonátu s britským premiérom Keirom Starmerom. Informoval o tom britský denník The Telegraph.
Podľa zistení denníka chce cyperský líder hneď po definitívnom skončení aktuálnej vojny na Blízkom východe prehodnotiť a nanovo prerokovať bezpečnostné opatrenia týkajúce sa základní, ktoré pôvodne vyplývajú z historickej dohody z roku 1960. Zdôraznil však, že Cyprus v žiadnom prípade nebude žiadať, aby sa Británia týchto dôležitých základní úplne vzdala alebo z ostrova odišla.
Útoky dronov a britské odmietnutie
Hovorca britského ministerstva obrany v reakcii uviedol, že samotný štatút vojenských základní nie je predmetom žiadnych bilaterálnych rokovaní. „Naše dlhodobé priateľstvo zostáva silné aj tvárou v tvár iránskym hrozbám,“ ubezpečil Londýn cyperskú stranu.
Hlavným spúšťačom najnovšej diplomatickej aktivity bol vážny bezpečnostný incident z 2. marca. Na britskej leteckej základni Akrotiri na južnom pobreží Cypru vtedy spôsobil menšie materiálne škody útočný iránsky dron typu Šáhid. Ďalšie dva bezpilotné stroje sa vtedy podarilo včas zostreliť a odvtedy nie sú z miesta hlásené žiadne iné bezpečnostné incidenty.
Pozostatok koloniálnej éry
Spojené kráľovstvo si po udelení nezávislosti Cypru v roku 1960 ponechalo plnú zvrchovanosť nad dvoma rozsiahlymi územiami na ostrove. Ide o strategické vojenské základne Akrotiri a Dekeleia, ktoré slúžia ako kľúčový a nenahraditeľný oporný bod britského letectva pre operácie v celom regióne Blízkeho východu a východného Stredomoria.