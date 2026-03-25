Dánska premiérka Mette Frederiksenová je po utorňajších parlamentných voľbách pripravená pokračovať vo funkcii a viesť krajinu ďalšie štyri roky. Hoci jej domovská strana Sociálni demokrati voľby celkovo vyhrala, zaznamenala svoj historicky najhorší výsledok od roku 1903. Severskú štát tak teraz čakajú mimoriadne zložité koaličné rokovania o zostavení novej vlády, pričom kľúčovým hráčom bude centristické hnutie.
Záujem o premiérske kreslo trvá
„Som pripravená prevziať zodpovednosť a opäť pôsobiť ako dánska premiérka počas nasledujúcich štyroch rokov,“ vyhlásila Frederiksenová po oznámení oficiálnych volebných výsledkov. Zároveň zdôraznila, že Dánsko v súčasnej dobe potrebuje predovšetkým stabilnú a kompetentnú vládu, pričom jej strana je pripravená prevziať politické vedenie.
Krajinu však zrejme čakajú veľmi náročné rokovania, ktoré by sa mohli natiahnuť aj na niekoľko týždňov. Ľavicový blok vedený sociálnymi demokratmi síce vo voľbách zvíťazil, ale so ziskom 84 kresiel nezískal potrebnú absolútnu väčšinu v 179-člennom parlamente (Folketing). Konkurenčný pravicový blok si pripísal 77 mandátov.
Rozhodnú umiernení a výzva na jednotu
Rozhodujúcu úlohu pri zostavovaní kabinetu tak zrejme zohrá centristické hnutie Umiernení (Moderates) súčasného ministra zahraničných vecí Larsa Lökkeho Rasmussena, ktoré v parlamente obsadí 14 strategických kresiel. Zvyšné štyri mandáty už tradične pripadajú Grónsku a Faerským ostrovom, ktoré sú autonómnymi územiami Dánska.
Rasmussen vyzval svojich politických konkurentov z ľavice aj pravice, aby pragmaticky ustúpili od niektorých vyhranených postojov z kampane a začali s jeho stranou konštruktívne rokovať. „Dánsko je malá krajina so šiestimi miliónmi obyvateľov vo svete s ôsmimi miliardami ľudí, ktorý sa zmieta v nepokojoch – vojna je v Iráne aj na Ukrajine. Sme jeden kmeň. Musíme sa zjednotiť a nesmieme sa nechať rozdeľovať,“ apeloval šéf diplomacie a bývalý premiér.
Pravica odmieta ústupky a spojenectvo
Na druhej strane minister obrany Troels Lund Poulsen, ktorý je najvýraznejším kandidátom pravicového bloku, dal jasne najavo, že jeho Liberálna strana (Venstre) nemá v úmysle opätovne vstúpiť do spoločnej vlády so sociálnymi demokratmi. Podľa vlastných slov chce tentoraz vytvoriť čisto pravicovú koalíciu alebo radšej zostať v opozícii. Samotná Mette Frederiksenová je premiérkou Dánska od polovice roka 2019. V Európe je známa svojou silnou podporou brániacej sa Ukrajiny a pomerne reštriktívnym prístupom k migrácii, čím plynule pokračuje v prísnej dánskej línii z posledných dvoch desaťročí.