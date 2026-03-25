Pápež Lev XIV. opätovne a mimoriadne naliehavo vyzval na okamžité prímerie na Blízkom východe. Hlava katolíckej cirkvi upozornila, že v dôsledku pretrvávajúceho vojenského konfliktu bolo už viac ako milión ľudí nútených opustiť svoje domovy. Bojujúce strany preto dôrazne požiadal, aby zložili zbrane a okamžite začali konštruktívne mierové rokovania.
Mier cez dialóg, nie cez zbrane
„Chcem znova vyzvať na prímerie, k úsiliu o mier, nie prostredníctvom zbraní, ale dialógu,“ povedal pápež novinárom pri odchode zo svojho sídla Castel Gandolfo.
Svätý otec ďalej s poľutovaním poznamenal, že nenávisť v regióne narastá a násilie sa neustále zhoršuje. „Viac ako milión ľudí bolo vysídlených, pričom mnohí už, žiaľ, zahynuli. Chceme sa modliť za mier, ale vyzývam všetkých politických predstaviteľov, aby skutočne a úprimne pracovali na dialógu,“ uzavrel svoj emotívny apel pápež.
Odsúdenie útokov a diplomatická opatrnosť
Pápež Lev XIV. spomínaný konflikt na Blízkom východe, ktorý koncom februára vyvolali masívne americko-izraelské útoky na Irán, odsúdil už viackrát. Zahraniční pozorovatelia si však všímajú, že pontifik zostáva vo svojich oficiálnych vyjadreniach tradične diplomaticky opatrný. Hoci krviprelievanie tvrdo odsudzuje a opakovane vyzýva na dialóg, žiadnu z bojujúcich strán vo svojich prejavoch nikdy priamo a adresne nemenoval.