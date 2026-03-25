Americký prezident Donald Trump verejne vyjadril silnú podporu súčasnému maďarskému premiérovi Viktorovi Orbánovi pred blížiacimi sa napätými parlamentnými voľbami. Na svojej sociálnej sieti vyzval maďarských voličov, aby 12. apríla hlasovali za zotrvanie Orbána pri moci. K podpore dlhoročného lídra sa pridali aj ďalšie prominentné postavy európskej politiky, zatiaľ čo slovenský premiér Robert Fico varuje pred prípadným víťazstvom maďarskej opozície.
Trump chváli boj proti imigrácii
Šéf Bieleho domu na platforme Truth Social ocenil Orbána ako „skutočne silného a mocného lídra s preukázateľnými výsledkami“. Pochválil ho predovšetkým za jeho nekompromisný boj proti nelegálnej imigrácii, za snahu o obnovu poriadku a zákona, ako aj za výrazné posilnenie bilaterálnych vzťahov s Washingtonom.
„Bol som hrdý na to, že som Viktora podporil pri jeho znovuzvolení v roku 2022, a je mi cťou, že tak môžem urobiť znova. Deň volieb je 12. apríla 2026. Maďarsko: Vyjdite a hlasujte za Viktora Orbána,“ napísal americký prezident v mobilizačnom odkaze pre tamojších voličov.
Podpora z Európy a Ficove obavy
Trump zďaleka nie je jediným zahraničným politikom, ktorý sa pred kľúčovým hlasovaním postavil na stranu maďarského lídra. Orbána v uplynulých dňoch otvorene podporili aj líderka francúzskeho Národného združenia Marine Le Penová, podpredseda talianskej vlády Matteo Salvini či predseda holandskej Strany za slobodu Geert Wilders.
Do predvolebnej diskusie sa zapojil aj slovenský premiér Robert Fico. Ten v utorok jasne vyhlásil, že v prípade víťazstva opozičnej strany TISZA očakáva viditeľné zhoršenie doteraz nadštandardných vzťahov medzi Slovenskom a Maďarskom.
Vyrovnaný súboj o premiérske kreslo
Aprílové parlamentné voľby v Maďarsku sľubujú mimoriadne tesný politický súboj, čo potvrdzujú aj prieskumy verejnej mienky, ktoré sa výrazne líšia. Viaceré agentúry označujú za potenciálneho víťaza opozičnú stranu TISZA pod vedením Pétera Magyara. Prípadný triumf tohto zoskupenia by znamenal definitívne ukončenie 16-ročného nepretržitého pôsobenia Viktora Orbána vo funkcii premiéra. Iné merania však stále naznačujú, že vládna strana Fidesz si svoju dlhoročnú moc v krajine napokon udrží.