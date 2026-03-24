Spojené štáty americké sa pripravujú na masívne posilnenie svojej vojenskej prítomnosti na Blízkom východe. Do oblasti plánujú vyslať približne tritisíc vojakov z elitnej 82. výsadkovej divízie, aby priamo podporili prebiehajúce operácie proti Iránu. Kľúčovým termínom je už tento piatok, dokedy dal prezident Donald Trump Teheránu rázne ultimátum na opätovné otvorenie strategického Hormuzského prielivu.
Elitní výsadkári do 18 hodín v akcii
Do nepokojného regiónu už podľa amerických médií smerujú tisíce príslušníkov námornej pechoty. O samotnom vstupe pozemných vojsk priamo na územie Iránu zatiaľ nepadlo definitívne rozhodnutie, no príslušný písomný rozkaz na nasadenie vojakov sa očakáva v najbližších hodinách.
Ak bude tento rozkaz skutočne vydaný, na Blízkom východe sa v krátkom čase ocitnú najbojaschopnejšie pozemné jednotky Spojených štátov. Slávna 82. výsadková divízia je totiž schopná zasiahnuť kdekoľvek na svete do 18 hodín. Špecializuje sa predovšetkým na „výsadkové údery s násilným vniknutím“, ktoré takticky pripravujú pôdu pre následné rozsiahlejšie vojenské operácie.
Cieľom môže byť ropa aj urán
Americkí vojenskí stratégovia podľa uniknutých informácií zvažujú nasadenie bojovej brigády a časti jej logistického personálu priamo v prebiehajúcom americko-izraelskom konflikte. Títo elitní vojaci, spoločne s príslušníkmi 31. expedičnej jednotky námornej pechoty, ktorí sú už na ceste, by mohli byť teoreticky použití na rýchle obsadenie ostrova Chárk, ktorý slúži ako hlavné iránske centrum pre vývoz ropy.
Tento taktický presun divízie otvára Donaldovi Trumpovi hneď niekoľko vojenských možností - pokúsiť sa silou opätovne otvoriť Hormuzský prieliv, obsadiť strategické ostrovy a pobrežie Iránu, alebo dokonca spustiť špeciálnu misiu zameranú na zaistenie vysoko obohateného uránu tamojšieho režimu.
Vojenské operácie aj tajná diplomacia
Napriek hrozbe pozemnej invázie Biely dom potvrdil, že Donald Trump súbežne skúma aj nové diplomatické možnosti. Ako možný sprostredkovateľ mierových rozhovorov sa najnovšie vynoril Pakistan. Samotný šéf Bieleho domu v utorok vyhlásil, že priame rokovania s Iránom o ukončení vojny na Blízkom východe aktuálne prebiehajú, pričom zopakoval svoje silné presvedčenie, že Teherán si po posledných úderoch mimoriadne želá uzavrieť obojstrannú dohodu.