Irán po nedávnych vojenských úderoch čiastočne zmierňuje napätie na kľúčovej globálnej námornej trase. Členom Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) oficiálne oznámil, že lode, ktoré voči nemu neprejavujú nepriateľské zámery, môžu opäť bezpečne prechádzať cez strategický Hormuzský prieliv. Prísny zákaz a obmedzenia však naďalej platia pre všetky plavidlá napojené na Spojené štáty americké, Izrael a ich spojencov.
Zákaz pre agresorov a bezpečná plavba
O najnovšom diplomatickom kroku informoval denník Financial Times, ktorý sa odvoláva na uniknutý list zaslaný medzinárodnému spoločenstvu. Iránske ministerstvo zahraničných vecí v ňom členským krajinám IMO vysvetľuje svoje aktuálne vojenské a bezpečnostné postoje.
Teherán v oficiálnom dokumente uvádza, že „prijal potrebné a primerané opatrenia, aby zabránil agresorom a ich podporovateľom zneužívať Hormuzský prieliv na pokračovanie v nepriateľských operáciách“.
USA a Izrael majú naďalej stopku
Iránska diplomacia v liste zároveň tvrdo varuje, že plavidlá akokoľvek napojené na Spojené štáty, Izrael, ako aj na „iných účastníkov agresie“, nespĺňajú podmienky pre bezpečný tranzit. Práve po začiatku masívnych americko-izraelských vojenských útokov totiž Irán radikálne obmedzil dopravu cez túto úzku strategickú úžinu. Ide pritom o globálnu tepnu, kadiaľ bežne prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.
Úloha medzinárodnej organizácie
Samotná Medzinárodná námorná organizácia (IMO), ktorej Teherán adresoval svoje najnovšie stanovisko, je špecializovanou agentúrou zodpovednou za reguláciu bezpečnosti a celkovej ochrany medzinárodnej lodnej dopravy, ako aj za prevenciu znečistenia svetových morí a oceánov. Jej plnohodnotnými členmi je v súčasnosti 176 krajín sveta.