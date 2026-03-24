Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Spojené štáty v súčasnosti vedú tajné rokovania s novým vedením Iránu a vojna na Blízkom východe je podľa neho definitívne vyhratá. Šéf Bieleho domu tvrdí, že Teherán po zdrvujúcej americko-izraelskej vojenskej operácii zúfalo túži po dohode a navždy sa zriekol jadrových zbraní. V mimoriadne ostrom vyhlásení sa Trump zároveň pochválil plošnou likvidáciou iránskych lídrov a záhadným ropným darom, ktorý mali Američania dostať od nových vyjednávačov.
Zabili sme ich lídrov, vojna je vyhratá
„Rokovania v súčasnosti prebiehajú,“ potvrdil Trump novinárom priamo v Bielom dome. Do kľúčových diplomatických rozhovorov sú podľa neho zapojení aj viceprezident J. D. Vance a minister zahraničných vecí Marco Rubio. Americký prezident však odmietol konkretizovať, s akými iránskymi predstaviteľmi vlastne Washington momentálne komunikuje.
„Všetci lídri sú preč. Nikto nevie, s kým hovoriť. No my skutočne hovoríme so správnymi ľuďmi, ktorí si veľmi želajú uzavrieť dohodu. Neviete si predstaviť, ako veľmi si to želajú,“ vyhlásil Trump. Zároveň bez obalu opísal nedávne krvavé udalosti na Blízkom východe: „Zabili sme všetkých ich vodcov, potom sa zišli, aby si zvolili nových vodcov, a my sme zabili aj tých. Teraz máme novú skupinu, uvidíme, ako to s nimi dopadne.“
Americkú operáciu v Iráne označil za obrovský úspech a dodal, že Spojené štáty vojnu vyhrali, pričom Irán už podľa jeho slov nedisponuje žiadnym námorníctvom, letectvom ani funkčnými radarmi.
Zmena režimu a inšpirácia z Venezuely
Trump zároveň zdôraznil, že hoci americko-izraelská operácia v Iráne viedla k faktickej zmene režimu, zostáva naďalej skeptický a „nikomu neverí“. Zahraničné médiá v tejto súvislosti upozorňujú, že americký prezident už viackrát naznačil, že by si na čele Iránu želal podobný scenár ako nedávno vo Venezuele. Tam po januárovej americkej operácii nahradila zvrhnutého Nicolása Madura na poste hlavy štátu dovtedajšia viceprezidentka Delcy Rodríguezová.
Záhadný dar z Hormuzského prielivu
Okrem vojenských úspechov prezident oznámil, že iránski vyjednávači odovzdali Spojeným štátom nečakaný darček súvisiaci s ropou a zemným plynom. „Včera urobili niečo, čo bolo úžasné. Dali nám darček, ktorý dnes dorazil. Bol to naozaj veľký dar, ktorý má obrovskú hodnotu. Síce vám nepoviem, čo to vlastne je, bola to však veľmi významná cena,“ povedal Trump. Tento krok má údajne priamy súvis so strategickým Hormuzským prielivom, no bližšie podrobnosti šéf Bieleho domu neuviedol. Podľa jeho slov tento ústupok svedčí o tom, že USA majú konečne do činenia so správnymi ľuďmi. V závere odpovedí novinárom tiež vysoko ocenil kooperáciu zo strany Spojených arabských emirátov a Kataru.