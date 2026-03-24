Maďarsko má za sebou štyri extrémne nespravodlivé roky, počas ktorých musela vláda neustále odvracať krízy spôsobené inými. Vyhlásil to v utorok na predvolebnom zhromaždení v meste Nagykanizsa maďarský premiér Viktor Orbán. Vo svojom ostrom prejave vinil z problémov Brusel, zdôraznil tradičné rodinné hodnoty a opäť obvinil ukrajinské tajné služby z cieleného zasahovania do blížiacich sa maďarských volieb.
Odvracanie cudzích kríz a sankcií
Podľa spravodajského servera 24.hu premiér pred davom sympatizantov južne od Balatonu vyhlásil, že Maďari priamo nespôsobili pandémiu covidu, vojnu, rekordnú infláciu a ani chybné sankcie z Bruselu. Napriek tomu však podľa neho musia neustále znášať ich tvrdé následky a správa vecí verejných tak v posledných rokoch spočívala len v hasení a odvracaní kríz, ktoré spôsobil niekto iný.
Tradičná rodina ako základ štátu
Podľa maďarského lídra zostáva absolútnou prioritou štátu podpora tradičnej rodiny. „Ak máte deti, má zmysel pracovať. Preto od roku 2010 budujeme Maďarsko priateľské k rodinám a sme jediná krajina, ktorá nedovoľuje, aby sa z rodín vysmievali,“ podčiarkol vo svojom prejave Orbán.
Zároveň pripomenul zakotvenie tradičných hodnôt priamo v najvyššom zákone štátu. Dodal, že maďarská ústava jasne definuje manželstvo výlučne ako zväzok muža a ženy, pričom striktne stanovuje, že otec je muž a matka je žena.
Ukrajinská tajná služba a voľby
V záverečnej časti zhromaždenia Orbán zopakoval vážne tvrdenie, že ukrajinská tajná služba aktívne zasahuje do maďarských parlamentných volieb. Susedný štát obvinil z toho, že odpočúva šéfa maďarskej diplomacie Pétera Szijjártóa a robí všetko pre to, aby v Budapešti po voľbách vznikla nová, proukrajinská vláda.
„Odkazujeme im, že sa nedáme zastrašiť, ani Ukrajincami, ani priaznivcami opozičnej strany TISZA. Pretože skutočne, ako povedal pápež Ján Pavol II.: Nebojte sa!“ burcoval dav premiér, čím priamo spojil svojich domácich politických oponentov so zahraničnou hrozbou.