Grónsky premiér Jens-Frederik Nielsen označil prebiehajúce dánske parlamentné voľby za suverénne najdôležitejšie v celej histórii tohto obrovského autonómneho ostrova. Dôvodom sú najmä mocenské ambície staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý sa netají svojím strategickým záujmom získať nad Grónskom kontrolu. Politická situácia na ostrove tak zostáva mimoriadne napätá.
Trumpove hrozby a dohoda s NATO
Šéf Bieleho domu v minulosti opakovane vyhlasoval, že Spojené štáty potrebujú získať kontrolu nad Grónskom, aby si tak dlhodobo zabezpečili vlastnú národnú bezpečnosť a strategickú dominanciu v Arktíde. Pôvodne dokonca tvrdil, že v prípade nevyhnutnosti prevezme nad ostrovom kontrolu aj silou. Z tejto agresívnej rétoriky čiastočne ustúpil až po nedávnom uzavretí takzvanej rámcovej dohody s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem.
Superveľmoc nás chce ovládnuť
Premiér Nielsen po slávnostnom otvorení volebných miestností v grónskom hlavnom meste Nuuk zdôraznil, že celé územie sa stále nachádza vo veľmi vážnej a neistej situácii. „Myslím si, že ide o historicky najdôležitejšie voľby do dánskeho parlamentu v Grónsku,“ zdôraznil premiér naliehavosť momentu.
„Žijeme v čase, keď sa superveľmoc snaží získať nad nami kontrolu, jednoducho nás ovládnuť. Želajú si to, a preto sme stále vo veľmi napätej situácii,“ varoval Jens-Frederik Nielsen v rozhovore pre zahraničné médiá na margo mocenských snáh Washingtonu.
Boj o dve kreslá a sen o nezávislosti
V dánskom 179-člennom jednokomorovom parlamente, známom ako Folketing, má Grónsko tradične vyhradené len dve kreslá. V aktuálnych voľbách o ne prejavilo záujem celkovo 20 kandidátov. Je pritom politickým paradoxom, že všetky hlavné strany v Grónsku dlhodobo presadzujú úplnú nezávislosť od Dánska, líšia sa len v názore na rýchlosť tohto zložitého procesu. „Tým najdôležitejším, na čom sa všetky strany v Grónsku zhodli, je to, že musíme spolupracovať bez ohľadu na to, kto bude nakoniec zvolený do parlamentu,“ uzavrel líder autonómnej vlády.