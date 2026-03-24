Nedeľná dopravná nehoda na Moldavskej ulici v Košiciach, pri ktorej osobné auto doslova vletelo do podchodu pre chodcov, má mimoriadne škandalóznu dohru. Vodičom, ktorý po havárii zbabelo ušiel z miesta činu, mal byť totiž príslušník Úradu inšpekčnej služby. Vedenie inšpekcie už oficiálne avizovalo, že voči elitnému policajtovi začne nekompromisné prepúšťacie konanie.
Šialená havária a útek z miesta činu
Košická krajská polícia pôvodne informovala o nezvyčajnej nehode s tým, že vodič neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam ani stavu a povahe vozovky. Následne zišiel z cesty, prerazil masívne zábradlie a s vozidlom skončil až priamo v podchode pre chodcov. Namiesto privolania pomoci si však šofér nesplnil základné povinnosti účastníka dopravnej nehody a z miesta činu odišiel. Pri hrozivo vyzerajúcej nehode sa našťastie nikto nezranil, no predbežnú škodu na majetku vyčíslili na približne 13-tisíc eur. Presné okolnosti nehody sú momentálne predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Inšpekcia sľubuje tvrdý trest
Až neskôr vyšlo najavo, kto vlastne sedel za volantom. „Úrad inšpekčnej služby sa až dnes dozvedel informácie k okolnostiam vzniku predmetnej dopravnej nehody, ako aj to, že ju mal spôsobiť príslušník zaradený na Úrade inšpekčnej služby,“ uviedla v utorok hovorkyňa inšpekcie Andrea Dobiášová.
Reakcia nadriadených na seba nenechala dlho čakať. Podľa hovorkyne začne príslušný nadriadený ihneď po doručení spisu z dopravného inšpektorátu a po zosumarizovaní všetkých relevantných skutočností prepúšťacie konanie v súlade so zákonom o služobnom pomere.
Politická dohra a tím Veritas
Na celú kauzu a fakt, že havarované auto malo patriť priamo príslušníkovi inšpekcie, upozornil na sociálnej sieti ako prvý podpredseda mimoparlamentnej strany Demokrati Juraj Šeliga. Ten zároveň poukázal na mimoriadne zaujímavý detail z profesionálnej minulosti vodiča – elitný policajt mal byť totiž v minulosti členom špecializovaného vyšetrovacieho tímu Veritas.