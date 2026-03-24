Prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini ostro odmieta obvinenia, že jeho pracovná cesta do Ruska vo februári 2020 mala za cieľ ovplyvniť slovenské parlamentné voľby. Tvrdenia, podľa ktorých mu prijatie v Moskve vybavovala maďarská diplomacia, označil za nezmysel a cielený pokus o diskreditáciu. Podľa hlavy štátu išlo o štandardnú pracovnú cestu zameranú výlučne na garanciu dodávok strategických energií pre Slovensko.
Garancia energií pred nástupom opozície
Pellegrini vo videu na sociálnej sieti zdôraznil, že jeho stretnutie s vtedajším novým ruským premiérom Michailom Mišustinom bolo jednou z desiatok bežných pracovných ciest a bolo vopred oficiálne komunikované. Hlavnou témou rokovaní, na ktorých sa zúčastnil aj vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga, bola energetická bezpečnosť štátu.
„V čase zavedenia nových balíkov sankcií zo strany Európskej únie voči Ruskej federácii sme sa chceli uistiť, že dodávky ropy, zemného plynu i jadrového paliva na Slovensko budú naďalej garantované,“ vysvetlil prezident. Tieto kroky považoval za nevyhnutné aj vzhľadom na očakávaný vnútropolitický vývoj. „Museli sme to riešiť aj preto, že všetko nasvedčovalo víťazstvu opozície, absolútne nepripravenej na riadne spravovanie krajiny,“ uviedol. Opatrenia svojej vtedajšej vlády obhajuje úprimnou snahou ochrániť občanov pred experimentmi „novej, nepripravenej a po pomste túžiacej Matovičovej vlády“.
Hlúposť, ktorá trieska dverami
Spájanie oficiálnych rokovaní o dodávkach plynu či ropy s údajným ovplyvňovaním parlamentných volieb označil Pellegrini za „hlúposť, ktorá trieska dverami“. Považuje za absolútne absurdné a nelogické myslieť si, že v tom čase na Slovensku úplne neznámy ruský premiér by dokázal v priebehu pár dní akokoľvek zvrátiť výsledok domácich volieb. Takéto úvahy podľa neho účelovo šíria len ľudia zbavení akýchkoľvek zábran klamať.
Maďarská stopa a podozrivé načasovanie
Hlava štátu zároveň upozornila na podozrivé načasovanie únikov týchto informácií. Pripomenul, že podobná konštrukcia sa objavila už tesne pred slovenskými prezidentskými voľbami na jar 2024, v ktorých sám kandidoval. „Dnes sa podobný materiál toho istého autora objavuje tri týždne pred parlamentnými voľbami v Maďarsku. Tak sa pýtam, či je to náhoda alebo opätovný pokus poškodiť v predvolebnej kampani, tentoraz v súvislosti s dianím v Maďarsku,“ položil si rečnícku otázku Pellegrini. Reagoval tak na informácie Denníka N, podľa ktorých mal jeho prijatie u ruského ministra Sergeja Lavrova vybavovať maďarský šéf diplomacie Péter Szijjártó na žiadosť premiéra Viktora Orbána s cieľom pomôcť vtedajšej slovenskej koalícii.