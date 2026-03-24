Opozičné strany Progresívne Slovensko a SaS ostro reagujú na uniknuté informácie o údajnom zasahovaní Maďarska a Ruska do slovenských parlamentných volieb v roku 2020. Žiadajú zvolanie Bezpečnostnej rady a podávajú podnet na prokuratúru. Ústrednou postavou kauzy je súčasný prezident Peter Pellegrini a jeho predvolebná cesta do Moskvy, ktorú mal u ruského ministra Sergeja Lavrova osobne vybavovať šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó.
PS žiada zvolanie Bezpečnostnej rady
Hnutie Progresívne Slovensko bije na poplach pred možným ovplyvňovaním volieb a od prezidenta Petra Pellegriniho požaduje okamžité vysvetlenie. Líder hnutia Michal Šimečka a člen PS Peter Bátor na utorkovej tlačovej konferencii dokonca vyhlásili, že pre túto kauzu by mala bezodkladne zasadnúť Bezpečnostná rada štátu.
„Je nevyhnutné, aby prezident predstúpil pred občanov a povedal celú pravdu, čo presne žiadal od Rusov, aký druh pomoci žiadal, do akej miery boli do predvolebnej kampane zainteresovaní profesionálni ruskí propagandisti a agenti,“ vyhlásil Bátor. Zároveň sa verejne pýtal, či na území Slovenska pôsobili strategickí experti z Ruska. Šimečka nešetril kritikou ani na adresu premiéra Roberta Fica, ktorý podľa neho pochybnosti okolo tejto cesty vôbec nevyvrátil.
SaS podáva podnet na prokuratúru
K tvrdej kritike sa pridala aj opozičná SaS. Jej predstavitelia upozornili na to, že Rusko a Maďarsko sa mali priamo dohovárať, ako ovplyvniť voľby na Slovensku v prospech vtedajšej vládnej koalície. Strana preto avizovala rázne právne kroky.
„Podávam podnet na Generálnu prokuratúru na preverenie možného zásahu Ruska do volieb v Slovenskej republike,“ skonštatoval líder liberálov Branislav Gröhling.
Pellegrini a Fico obvinenia odmietajú
Celá kauza vychádza z informácií denníka N, podľa ktorých mal maďarský minister Péter Szijjártó na žiadosť premiéra Viktora Orbána vysvetľovať ruskému ministrovi Sergejovi Lavrovovi, že pre Budapešť je kľúčovo dôležité pokračovanie vtedajšej slovenskej koalície. Prijatie vtedajšieho premiéra Pellegriniho v Moskve mu podľa týchto informácií malo veľmi pomôcť vyhrať voľby.
Súčasná hlava štátu v reakcii uviedla, že sa v roku 2020 zúčastnila len na štandardnom rokovaní a nenechá sa nijakým spôsobom zaťahovať do predvolebnej kampane v Maďarsku a s ňou súvisiacich aktivít. Premiér Robert Fico rovnako reagoval, že v zahraničnej ceste Pellegriniho nevidí žiadne porušenie pravidiel. Na margo volieb z roku 2020 zároveň pripomenul, že on sám vtedy neviedol kandidátnu listinu svojej strany.