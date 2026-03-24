Česká a slovenská polícia hlásia mimoriadny úspech vo vyšetrovaní teroristického podpaľačského útoku na halu českej zbrojovky LPP Holding v Pardubiciach. V rukách polície skončili prvé tri podozrivé osoby, pričom jedna z nich bola zadržaná priamo na Slovensku. Zadržaní, medzi ktorými figurujú občania Českej republiky a Spojených štátov amerických, už čelia mimoriadne závažným obvineniam.
Zatýkanie a snaha o vydanie zo Slovenska
O dramatickom posune vo vyšetrovaní informovala česká polícia, z ktorej vyhlásenia vyplýva, že po ďalších podozrivých sa naďalej intenzívne pátra v úzkej spolupráci so zahraničnými partnermi.
„Môžeme potvrdiť zadržanie troch podozrivých z úmyselného zapálenia objektu v Pardubiciach. Jedna osoba bola zadržaná za výbornej spolupráce so slovenskými kolegami a tamojšej prokuratúry na Slovensku, ďalšie dve na našom území. Pri zadržaných na našom území bude prebiehať väzobné konanie, intenzívne tiež pracujeme na vydaní osoby zo Slovenska. Medzi zadržanými sú štátni príslušníci Českej republiky a USA,“ spresnili českí vyšetrovatelia.
Slovenská protiteroristická centrála v akcii
Česká televízia následne priniesla zistenie, že vyšetrovatelia už podozrivých oficiálne obvinili zo spáchania teroristického útoku a z účasti na teroristickej skupine. Príslušný súd bude ešte dnes rozhodovať o tom, či budú útočníci stíhaní väzobne.
Kľúčovú úlohu v celom prípade zohrali aj slovenské bezpečnostné zložky, čo potvrdilo samotné policajné prezídium. „Sme od prvého momentu maximálne súčinní. Nasadené sú všetky potrebné policajné útvary, špecializované zložky polície vrátane protiteroristickej centrály, ktoré vynakladajú maximálne úsilie, aby prispeli k objasneniu tohto skutku,“ uviedlo slovenské prezídium na margo spoločnej medzinárodnej operácie.
Úmyselný požiar a vyhrážky radikálov
Mohutný požiar v rozsiahlom priemyselnom areáli v Pardubiciach vypukol minulý týždeň v piatok nadránom. Zničená hala patrí zbrojovke LPP Holding, ktorá sa špecializuje aj na výrobu bezpilotných lietadiel. K útoku sa verejne prihlásila dovtedy neznáma extrémistická skupina The Earthquake Faction. Tá tvrdí, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe. Kriminalisti od začiatku pracovali so štyrmi verziami, no pri každej z nich bolo jasné, že požiar bol spáchaný úmyselne.