Slovenská vláda možno predĺži mimoriadne 30-dňové regulačné opatrenia týkajúce sa zastropovaných cien nafty, ktoré platia od 23. marca. Premiér Robert Fico to pripustil na utorkovom výjazdovom rokovaní kabinetu v Hronských Kľačanoch, pričom ako hlavný dôvod uviedol pokračujúci vojnový konflikt na Blízkom východe. Hoci Európska komisia označila zavedenie dvojitých cien za vysoko diskriminačné, premiér trvá na tom, že štát musí pred palivovou turistikou v prvom rade chrániť peňaženky a zásoby vlastných občanov.
Krátka lehota na tresty z Bruselu
Predseda vlády na tlačovej konferencii otvorene priznal, že ak bude vojna pokračovať, kabinet zrejme navrhne predĺženie tohto mimoriadneho opatrenia. „Je to mimoriadne, je to extrémne, je to výnimočné opatrenie, ale musíme chrániť záujmy našich ľudí,“ vysvetlil Fico.
Na margo hroziacich sankcií zo strany Európskej únie pre kontroverzné dvojité ceny na čerpacích staniciach reagoval zdržanlivo a pragmaticky. „Pokiaľ ide o to, aké kroky urobí Európska komisia, to uvidíme, ale tá lehota tridsať dní je veľmi krátka na to, aby sa dali urobiť nejaké významné právne kroky voči Slovensku,“ doplnil premiér.
Kritika Komisie a ropovod Družba
Robert Fico zároveň neskrýval sklamanie z postoja Bruselu a od Európskej komisie by podľa vlastných slov očakával oveľa väčšiu mieru pochopenia. Aktuálnu krízu na čerpacích staniciach dal do priamej súvislosti s energetickou bezpečnosťou a viaznucimi dodávkami ropy.
„Očakával by som od Komisie väčšiu mieru pochopenia, najmä po tom, ako nevidím nejakú úpornú snahu Komisie zabezpečiť obnovenie ropovodu Družba. Obnovenie ropovodu by všetko vyriešilo, nielen na Slovensku a v Maďarsku, ale nepochybne by všetko bolo vyriešené aj v strede Európy,“ vyhlásil šéf slovenského kabinetu.
Boj proti tankovacej turistike
Slovenská vláda podľa neho momentálne drží ceny nafty na primeranej úrovni tak, aby sa udržali v rámci krajín V4 a cudzincom sa neoplatilo cestovať za tankovaním na naše územie. „Vidíme, čo urobila lacnejšia nafta na severe Slovenska. My sme sa museli chrániť. Ja chápem, že je pre niekoho atraktívne prísť natankovať naftu k nám. Nemôže však dôjsť k tomu, že príde občan Slovenskej republiky a nemá naftu, lebo ju niekto vykúpi z inej krajiny. Čiže vládne opatrenie malo svoje racio,“ zdôvodnil premiér obmedzenia pre zahraničných vodičov.
Zavedenie lacnejšieho paliva výlučne pre domácich motoristov však v Bruseli vyvolalo okamžitú odozvu. Hovorcovský aparát Európskej komisie totiž v utorok oficiálne potvrdil, že rozhodnutie slovenskej strany zaviesť dvojité ceny palív, ktoré priamo zvýhodňujú domácich vodičov voči autám so zahraničnými poznávacími značkami, považuje za porušenie európskych pravidiel a vysoko diskriminačné.