Prípadné víťazstvo maďarského opozičného lídra Pétera Magyara v blížiacich sa parlamentných voľbách by mohlo výrazne zhoršiť vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom. Varuje pred tým slovenský premiér Robert Fico, ktorý sa obáva najmä otvárania citlivých historických tém. Zároveň deklaroval, že ak by voľby opäť vyhral súčasný premiér Viktor Orbán a niekto by sa pokúsil spochybniť ich regulárnosť, Slovensko sa za svojho južného suseda tvrdo postaví.
Tenký ľad a Benešove dekréty
Predseda vlády reagoval na vyostrujúcu sa predvolebnú kampaň v Maďarsku po utorkovom výjazdovom rokovaní kabinetu v Hronských Kľačanoch. „Ak by začala vláda pod vedením tohto opozičného lídra reálne robiť v praxi to, čo hovoria v predvolebnej kampani, tak sa dostávame na tenký ľad, čo sa týka Benešových dekrétov a ďalších vecí, ktoré sú pre nás životne dôležité. Nehovoriac o tom, že vyjadrenia na adresu slovenskej vlády nie sú vždy také, aké by som očakával,“ skonštatoval Fico na adresu Pétera Magyara. Jedným dychom však ubezpečil, že slovenská vláda nebude do prebiehajúcej kampane v susednom štáte nijakým spôsobom zasahovať.
Spochybňovanie Orbánovho víťazstva
Robert Fico sa netají tým, že v prípade ďalšieho úspechu Viktora Orbána očakáva na medzinárodnej úrovni snahy o spochybnenie volieb. Prípadné falšovanie výsledkov v súčasnom európskom priestore však považuje za absolútne nemožné. „Pri takej úrovni mediálnej kontroly a takej úrovni zastúpenia politických strán a mimovládnych organizácií je nemožné si predstaviť, aby tu niekto manipuloval s voľbami,“ vyhlásil premiér a avizoval, že sa za Orbána v takomto prípade veľmi tvrdo postaví.
„Toto si musíme ustrážiť a nemôže sa stať, aby sa pre nejaké geopolitické ciele alebo záujmy iných krajín znehodnocovali voľby v štátoch, ktoré majú bohaté demokratické skúsenosti,“ podotkol šéf slovenského kabinetu na margo možného medzinárodného tlaku.
Ukážkové spolužitie Slovákov a Maďarov
V súvislosti s národnostne zmiešaným regiónom, v ktorom sa uskutočnilo utorkové výjazdové rokovanie, Fico vysoko ocenil kvalitu vzájomného spolunažívania. Zvýraznil, že po rokoch politického úsilia sa podarilo dostať tému slovensko-maďarských vzťahov úplne mimo toxickej agendy, ktorá by zbytočne rozdeľovala spoločnosť a zvyšovala v nej napätie. Prijaté vládne opatrenia a úlohy na pomoc regiónu podľa neho tento fakt výrazne zohľadňovali.
Napäté parlamentné voľby v Maďarsku sa uskutočnia už v nedeľu 12. apríla. Výsledky predvolebných prieskumov sa pritom od agentúry k agentúre výrazne líšia. Kým niektoré merania favorizujú Magyarovu opozičnú stranu TISZA, ktorá by tak mohla prerušiť 16-ročné nepretržité vládnutie Viktora Orbána, iné ankety naznačujú, že vládny Fidesz si svoju moc v krajine napokon predsa len udrží.