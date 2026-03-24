Slovenská polícia zohráva kľúčovú úlohu vo vyšetrovaní mimoriadne závažného medzinárodného incidentu. Na našom území mali zadržať minimálne jedného podozrivého v súvislosti s ničivým požiarom haly českej zbrojovky LPP Holding v Pardubiciach. K útoku, ktorý sa vyšetruje ako možný teroristický čin, sa prihlásila radikálna skupina. Tá tvrdí, že chcela zničiť epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu. Slovenské prezídium už oficiálne potvrdilo maximálnu súčinnosť vrátane nasadenia protiteroristickej centrály.
Slovenská stopa a protiteroristická centrála
Podľa zistení českého spravodajského servera Novinky.cz zadržali policajti na Slovensku minimálne jednu podozrivú osobu, ktorá by mala mať priamu spojitosť s piatkovým požiarom v susednom Česku. Túto prekvapivú informáciu už mali redakcii nezávisle od seba potvrdiť dva dobre informované zdroje.
Slovenská polícia po úvodnom mlčaní tieto informácie nepriamo potvrdila. „Môžeme potvrdiť, že Policajný zbor úzko spolupracuje s Políciou Českej republiky a sme od prvého momentu maximálne súčinní. Nasadené sú všetky potrebné policajné útvary, špecializované zložky polície vrátane protiteroristickej centrály, ktoré vynakladajú maximálne úsilie, aby prispeli k objasneniu tohto skutku,“ reagovalo na medializované informácie priamo Prezídium Policajného zboru SR.
Úmyselné podpaľačstvo a prepojenie na Izrael
Českí vyšetrovatelia momentálne pracujú so štyrmi hlavnými vyšetrovacími verziami. Podľa každej jednej z nich bol rozsiahly požiar priemyselnej haly spáchaný úmyselne. Prípad je o to vážnejší, že ho kriminalisti vyšetrujú s podozrením na spáchanie teroristického útoku.
K samotnému incidentu došlo minulý týždeň v piatok nadránom v rozsiahlom priemyselnom areáli v Pardubiciach. Zničená hala patrí zbrojovke LPP Holding, ktorá sa špecializuje aj na výrobu bezpilotných lietadiel. Krátko po požiari sa k útoku verejne prihlásila dovtedy neznáma radikálna skupina s názvom The Earthquake Faction. Tá zverejnila videá zo samotného priebehu sabotáže a hrdí sa tým, že jej cieľom bolo zničiť „epicentrum izraelského zbrojárskeho priemyslu“ v Európe.
Omyly radikálov a pomoc Ukrajine
Motívom útočníkov boli zrejme staršie mediálne informácie o tom, že česká zbrojovka pred niekoľkými rokmi plánovala úzku spoluprácu s izraelskou firmou Elbit Systems pri výrobe dronov. Hovorkyňa spoločnosti LPP Holding Martina Tauberová však tieto špekulácie rázne odmietla.
„Skutočne popierame, že by v našom závode boli vyrábané drony izraelskej spoločnosti Elbit Systems. K avizovanej spolupráci nikdy nedošlo. LPP Holding vyrába vlastné bezpilotné prostriedky vybavené pokročilou optickou navigáciou,“ uviedla hovorkyňa zbrojovky na margo dezinformácií, ktoré pravdepodobne viedli k útoku.
Paradoxom celej situácie zostáva fakt, že terčom podpaľačov sa stala fabrika, ktorá priamo pomáha napadnutej Ukrajine. Práve na ich špičkové prieskumné drony typu MTS-40C sa momentálne skladajú českí občania v známej dobročinnej iniciatíve Darček pre Putina, z ktorej tieto stroje poputujú priamo na ukrajinský front.