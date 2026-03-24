Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier neobyčajne ostro skritizoval vojenský konflikt proti Iránu, ktorý iniciovali Izrael a Spojené štáty americké. Vojnu označil za osudnú politickú chybu a zbytočné krviprelievanie, ktorému sa dalo predísť. Nemecká hlava štátu zároveň vyzvala Európu na väčší odstup od administratívy staronového amerického prezidenta Donalda Trumpa a na jasný návrat k dodržiavaniu medzinárodného práva.
Osudná chyba a zbytočný konflikt
Svoje nekompromisné postoje predniesol Steinmeier v utorok v Berlíne pri príležitosti 75. výročia obnovenia nemeckého ministerstva zahraničných vecí. „Je to osudná politická chyba a skutočne zbytočná vojna, ktorej sa dalo vyhnúť, ak jej hlavným cieľom bolo zastaviť Irán na ceste k atómovej bombe,“ vyhlásil nemecký prezident na adresu americko-izraelských útokov.
Spolkový prezident pri tejto príležitosti poukázal na to, že Teherán nebol k jadrovému odzbrojeniu nikdy tak blízko ako tesne po podpise historickej jadrovej dohody z roku 2015. Na vypracovaní tohto kľúčového dokumentu mimochodom spolupracoval aj samotný Steinmeier, ktorý bol v tom čase nemeckým ministrom zahraničných vecí. Od dohody však počas svojho prvého funkčného obdobia jednostranne odstúpil americký prezident Donald Trump, čím sa celý proces zrútil.
Odstup od Trumpa a medzinárodné právo
Vzhľadom na aktuálnu situáciu Steinmeier otvorene vyzval na väčší diplomatický odstup od novej Trumpovej administratívy a žiadal jasný záväzok k dodržiavaniu medzinárodného práva. „Vo vzťahoch s touto americkou administratívou musíme byť pragmatickí a zamerať sa v prvom rade na naše vlastné hlavné záujmy,“ zdôraznil.
Zahraničná politika musí byť podľa nemeckého prezidenta oveľa pragmatickejšia a presvedčivejšia, čo ale v žiadnom prípade neznamená ignorovanie medzinárodných dohôd. Poukázal na to, že medzinárodné právo nie je „stará rukavica, ktorú by sme mali zahodiť len preto, že tak robia druhí“. Naopak, zdôraznil, že práve toto právo je životne dôležité pre prežitie všetkých štátov, ktoré sa nepovažujú za globálne veľmoci.
Európa sa musí zjednotiť
K ostrej kritike sa pridal aj nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul, ktorý naliehavo apeloval na jednotu celej Európy. Dôvodom sú práve prenikavé zmeny v politike staronového šéfa Bieleho domu. Šéf nemeckej diplomacie uviedol, že transatlantický vzťah s USA prechádza „hlbokou zmenou“. Súčasne podčiarkol, že európska bezpečnosť sa teraz musí stať absolútnou a našou najvyššou prioritou.