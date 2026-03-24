Opaľovanie v soláriu bude na Slovensku čoskoro dostupné už len pre dospelých. Prevádzkovatelia solárií by po novom nemali poskytovať služby zamerané na opaľovanie kože umelými UV žiaričmi osobám mladším ako 18 rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, ktorý v utorok schválila vláda. Ministerstvo zdravotníctva v tejto súvislosti dôrazne upozorňuje, že UV žiarenie je podľa aktuálnych vedeckých poznatkov klasifikované ako dokázaný karcinogén.
Hrozba rakoviny a citlivá pokožka
„Výskumy dermatológov preukázali, že osoby, ktoré veľmi často používajú soláriá, majú dva- až trikrát väčšiu pravdepodobnosť vzniku melanómu kože. Opaľovanie v soláriu z tohto dôvodu nie je vhodné pre niektoré citlivé skupiny populácie vrátane osôb mladších ako 18 rokov,“ priblížilo hlavné argumenty ministerstvo.
Rezort zároveň vysvetľuje, že zdravotné riziko je u detí a tínedžerov oveľa väčšie. Koža je v tomto veku totiž omnoho tenšia a citlivejšia, pričom detská pokožka ešte nie je schopná vyprodukovať dostatok ochranného pigmentu na bezpečné zachytávanie nebezpečných lúčov UV žiarenia.
Nové kompetencie pre hygienikov
Okrem prísneho zákazu pre soláriá rieši schválený návrh novely aj ďalšie oblasti. Dopĺňa napríklad kompetencie Úradu verejného zdravotníctva a regionálnych úradov v oblasti kontroly kozmetických výrobkov a rôznych výživových doplnkov. Zároveň odstraňuje viaceré legislatívne nedostatky v zákone, na ktoré v posledných rokoch upozornila priamo aplikačná prax orgánov štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva.