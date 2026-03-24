Utorkové ráno prinieslo na cesty Trnavského kraja mimoriadne tragickú udalosť. Vodič osobného automobilu prišiel o život po tom, ako so svojím vozidlom zišiel z cesty neďaleko obce Dolná Krupá a narazil do stromu. Auto po silnom náraze zachvátili plamene a šofér zraneniam na mieste podľahol.
Náraz do stromu a ničivý požiar
K fatálnej dopravnej nehode došlo v utorok ráno na ceste tretej triedy v okrese Trnava. Osobné auto z doposiaľ nezistených príčin náhle zišlo mimo vozovky, kde narazilo priamo do stromu. Následkom tohto zdrvujúceho nárazu začalo vozidlo okamžite horieť. Vodič, žiaľ, utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. O smutnej udalosti oficiálne informovala trnavská krajská polícia.
Uzavretá cesta a vyšetrovanie
Celým prípadom sa už intenzívne zaoberá poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu, ktorý na mieste zisťoval presné príčiny tragédie.
„Z dôvodu dokumentovania a odstraňovania následkov dopravnej nehody bola cesta na nevyhnutne potrebný čas uzavretá,“ priblížili policajti s tým, že všetky ďalšie okolnosti a presné dôvody, pre ktoré k nehode vlastne došlo, budú predmetom ďalšieho rozsiahleho vyšetrovania a odborného znaleckého skúmania.