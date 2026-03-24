Podpredseda parlamentu Tibor Gašpar odmieta uveriť nedávno zverejneným informáciám o tom, že maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó mal súčasnému prezidentovi Petrovi Pellegrinimu ešte v roku 2020 vybavovať kampaňovú cestu do Moskvy. Podľa Gašpara ide len o účelovú snahu poškodiť maďarskú vládu pred blížiacimi sa voľbami. K horúcej politickej kauze sa pred utorkovým výjazdovým rokovaním vlády v Hronských Kľačanoch vyjadrili aj ďalší koaliční politici.
Gašpar vidí snahu poškodiť Orbána
„Vidím to tak, že všetky aktivity, ktoré sa momentálne rozvíjajú okolo ministra zahraničných vecí Maďarska Szijjártóa, súvisia s tým, aby čo najviac spochybnili jeho, a teda aj Viktora Orbána a voľby dopadli v neprospech Orbána,“ skonštatoval Tibor Gašpar. Zároveň podotkol, že voľby vo svete sa neustále ovplyvňujú. Každá veľmoc má podľa jeho slov svoje záujmy a cez hybridné hrozby či útoky sa pokúša stabilizovať situáciu v inom štáte vo svoj vlastný prospech.
Migaľ spomína iný pohľad na Putina
Minister investícií Samuel Migaľ považuje zverejnené informácie za nemilé. Pripomenul však, že na jar roku 2020 ešte nebola vojna na Ukrajine a celkové nastavenie voči Rusku nebolo také striktné ako dnes. „V tej dobe by som to možno akceptoval. Vladimir Putin bol v tom čase akceptovaný svetový líder. V dnešnej dobe je v izolácii. Je rozdiel v pohľade vtedy a dnes, ale nechcem sa v tomto prípade nikoho zastávať ani kritizovať,“ povedal Migaľ, pričom dodal, že snahy o ovplyvňovanie volieb tu boli odjakživa.
Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško zasa deklaroval, že pozná Pellegriniho ako maximálne korektného a férového človeka. „Aj na medzinárodnej úrovni je to rešpektovaný politik a určite nepotrebuje nikoho, a obzvlášť nie zo zahraničia, aby mu niečo dohadoval a vybavoval. Je vybavený takými schopnosťami, že keď niečo potrebuje, vybaví si to sám,“ uzavrel Šaško na obranu hlavy štátu.
Pellegrini odmieta zaťahovanie do kampane
Kauzu odštartovali uniknuté informácie, podľa ktorých mal Szijjártó na priamu žiadosť maďarského premiéra Orbána vysvetľovať ruskému ministrovi Sergejovi Lavrovovi, že pre Budapešť je kľúčovo dôležité, aby na Slovensku pokračovala vtedajšia koalícia. Prijatie vtedajšieho premiéra Petra Pellegriniho v Moskve mu vraj malo veľmi pomôcť vyhrať voľby. Samotný prezident v reakcii uviedol, že sa v roku 2020 zúčastnil len na štandardnom rokovaní a nenechá sa žiadnym spôsobom zaťahovať do aktuálnej predvolebnej kampane v susednom Maďarsku a s ňou súvisiacich aktivít.