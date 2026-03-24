Český premiér Andrej Babiš po prvý raz verejne zareagoval na obrovskú víkendovú demonštráciu proti jeho vláde. Na pražskej Letenskej pláni sa podľa organizátorov zišlo približne 250-tisíc ľudí, no staronový šéf kabinetu odkazuje, že nič meniť neplánuje. Vláda podľa neho pracuje dobre a za jej negatívny mediálny obraz môžu predovšetkým koaliční partneri.
Rešpektuje právo, no chybu nevidí
Spolok Milion chvilek zorganizoval masívny protest s príznačným názvom Nenecháme si ukradnúť budúcnosť. Vystúpilo na ňom viacero známych osobností, ktoré tvrdo kritizovali nízke výdavky na obranu, plánované zmeny vo financovaní verejnoprávnych médií či ďalšie kroky vlády smerujúce k oslabovaniu demokratických inštitúcií v krajine.
Babiš v rozhovore pre Blesk.cz uviedol, že žijeme v demokratickej krajine a ľudia majú plné právo protestovať. „Chápem, že ľudia nás nemajú radi. Tie veci, ktoré tam zazneli, nie sú z môjho pohľadu úplne pravdivé, ale je to ich právo. Ja to rešpektujem a nemám s tým najmenší problém,“ vyhlásil premiér na margo demonštrujúcich davov.
Výhovorky na koalíciu a spor s prezidentom
Predseda vlády sa následne posťažoval na svojich vládnych partnerov. Podotkol, že ak by jeho hnutie ANO vládlo samo, bolo by to podstatne lepšie a nemuseli by sa zaoberať mnohými aférami, pre ktoré má kabinet v súčasnosti mimoriadne negatívny mediálny obraz. „Ale máme ten systém – ľudia vo voľbách rozhodli, že mám týchto dvoch koaličných partnerov,“ skonštatoval alibisticky.
Znovu tiež odmietol kritiku týkajúcu sa nízkeho rozpočtu na obranu. Svoje kroky je vraj pripravený vysvetliť priamo spojencom na blížiacom sa júlovom summite NATO v Ankare. Tam sa prekvapujúco chystá vycestovať namiesto prezidenta Petra Pavla, ktorý však o tomto jeho zámere donedávna vôbec nevedel. Na samotnej víkendovej demonštrácii sa navyše zúčastnila aj prvá dáma Eva Pavlová, ktorá z nej zdieľala video na sociálnych sieťach. „Pána prezidenta ani pani prezidentovú nechcem vôbec komentovať. Je to ich právo a nemám k tomu čo povedať,“ reagoval zdržanlivo Babiš.
Do Bieleho domu sa už nechystá
V závere rozhovoru český premiér prekvapujúco vylúčil aj svoju prípadnú diplomatickú cestu do Spojených štátov. Návštevu v Bielom dome podľa vlastných slov momentálne neplánuje. Podotkol síce, že v minulosti už tento zážitok absolvoval, no staronový americký prezident Donald Trump je už dnes podľa neho úplne iný, než akého si pamätá z jeho prvého funkčného obdobia.