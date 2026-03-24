Spojené štáty vyvíjajú na Ukrajinu mimoriadny tlak, aby definitívne stiahla svoje sily z Doneckej oblasti a prenechala ju Rusku. Ak Kyjev na túto kontroverznú podmienku nepristúpi, Washington sa podľa uniknutých informácií vyhráža úplným stiahnutím z mierových rokovaní, aby sa mohol naplno sústrediť na vlastné vojenské operácie v Iráne. O pozadí diplomatického nátlaku informoval portál Ukrajinska pravda s odvolaním sa na vysokopostavené zdroje zo Zelenského tímu.
Ultimátum a hrozba odchodu USA
Americkí a ukrajinskí vyjednávači sa v sobotu stretli na Floride v snahe oživiť uviaznuté rozhovory o ukončení už štvorročnej vojny na Ukrajine. Rokovania, ktoré dlhodobo sprostredkúva Washington, totiž výrazne stagnujú, odkedy USA a Izrael koncom februára spustili masívne útoky na Irán. Samotní ruskí a ukrajinskí vyjednávači sa naposledy zišli vo švajčiarskej Ženeve ešte vo februári.
„Američania sa domnievajú, že v kľúčovej otázke nie je možné dosiahnuť dohodu,“ uviedol podľa ukrajinského webu nemenovaný člen tímu prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorý je priamo oboznámený s výsledkami sobotňajších rozhovorov na Floride.
Bezpečnostné záruky výmenou za Donbas
Kľúčovým a momentálne neprekonateľným sporným bodom je východoukrajinský región Donbas. Rusko, ktoré v súčasnosti okupuje viac než 19 percent územia Ukrajiny vrátane anektovaného Krymu, si ho nárokuje úplne celý – a to vrátane tých častí, ktoré vojensky dosiaľ nedobylo. Ukrajina túto požiadavku, prirodzene, dôrazne a dlhodobo odmieta.
Washington však podľa ukrajinského predstaviteľa naznačil, že by mohol Kyjevu poskytnúť silné bezpečnostné záruky, ale iba v prípade, že dobrovoľne stiahne svoje sily z Donbasu. Ak na to Ukrajina nepristúpi, Spojené štáty to zrejme prinúti z celého rokovacieho procesu úplne vystúpiť.
Tieň Trumpovej dohody z Aljašky
Súčasné mierové rozhovory sú podľa ukrajinských médií naďalej silne formované stretnutím medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a ruským lídrom Vladimirom Putinom, ktoré sa odohralo v auguste minulého roka na Aljaške. Práve na údajné „dohody z Anchorage“ sa totiž Moskva pri rokovaniach ustavične odvoláva.
„Zdá sa, že na stretnutiach sú prítomné tri strany, ale Ukrajina sa neustále dohaduje ohľadom tejto záležitosti z Anchorage. Nech sa diskutuje o čomkoľvek, všetko sa nakoniec vráti k tomu, že Američania povedia niečo v zmysle: ‚Stiahnite sa z Donbasu a my vám vybudujeme raj, tak ako sme sa dohodli na Aljaške,‘“ opísal frustrujúcu situáciu ďalší člen Zelenského administratívy.
V podobnom duchu sa vyjadril aj ďalší zdroj priamo zapojený do rokovaní. Ukrajinskí vyjednávači podľa neho venujú obrovské množstvo času snahám odradiť Američanov od myšlienky odovzdania Donbasu. Namiesto toho ich presviedčajú, aby sa v regióne vytvorili špeciálne ekonomické zóny alebo iné alternatívy. „V určitom momente sa však všetko nechá tak a opäť počujeme: ‚Musíte sa stiahnuť.‘ A tak sa to neustále točí v kruhu,“ uzavrel sklamane ukrajinský vyjednávač.