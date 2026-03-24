Rakovina spôsobená vírusom HPV už dávno nie je len strašiakom žien. Počet infikovaných nebezpečne narastá aj medzi mužmi a čoraz mladšími ľuďmi. Na alarmujúcu situáciu a dôležitosť prevencie upozornili v Trnave minister zdravotníctva Kamil Šaško a predseda Trnavského samosprávneho kraja Jozef Viskupič. Obaja vyzývajú verejnosť na očkovanie, ktoré dokáže tomuto fatálnemu ochoreniu vo väčšine prípadov spoľahlivo zabrániť.
Stovky zbytočných úmrtí ročne
Zástupcovia samosprávy, ministerstva zdravotníctva, medicínski odborníci, zástupcovia zdravotných poisťovní aj škôl sa v utorok stretli v Trnave za okrúhlym stolom takzvanej HPV koalície. Cieľom bolo spoločne zhodnotiť doterajšie aktivity a naplánovať ďalšie strategické kroky v prevencii pred onkologickými ochoreniami.
„S vírusom HPV sa počas života stretne osem z desiatich ľudí. A hoci sa dá proti nákaze, ktorá spôsobuje absolútnu väčšinu rakovín krčka maternice, chrániť očkovaním, na Slovensku každoročne ochorenie postihne okolo 600 žien a približne 200 z nich mu podľahne,“ varoval minister zdravotníctva. Zároveň kládol mimoriadny dôraz na absolvovanie preventívnych prehliadok, pravidelné samovyšetrenia a apeloval na médiá, aby téme prevencie venovali oveľa viac priestoru.
Očkovací deň v Trnave a osveta na školách
Predseda kraja Jozef Viskupič zdôraznil, že župa sa prevencii a ochrane zdravia obyvateľov venuje dlhodobo. Pri tejto príležitosti oznámil, že verejnosť sa bude môcť proti vírusu HPV zaočkovať už v sobotu 11. apríla priamo v priestoroch trnavskej polikliniky na Starohájskej ulici. „Onkologické ochorenia nie sú len medicínska téma. Je to téma pre celú spoločnosť so zásadným vplyvom na verejné zdroje,“ doplnil Viskupič.
Riaditeľka odboru zdravotníctva trnavskej župy Lucia Šmidovičová poukázala na to, že krajská samospráva organizuje špeciálny očkovací deň trikrát do roka. Kraj sa zameriava aj na osvetu – študentom a rodičom distribuuje edukačné materiály cez systém EduPage. Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Trnave Katarína Hrašnová potvrdila, že odborným preškolením v tomto smere prešlo už 23 školských zariadení.
Záväzok voči Európskej únii
Očkovanie proti HPV je kľúčové najmä pre mladých ľudí, ktorí ešte s najväčšou pravdepodobnosťou neprišli s vírusom do kontaktu. „Rakovina, ktorú HPV spôsobuje, postihuje najmä mladých medzi tridsiatym a päťdesiatym rokom života,“ upozornila hlavná odborníčka rezortu zdravotníctva pre všeobecnú starostlivosť o deti a dorast Elena Prokopová. Slovensko sa podľa jej slov zaviazalo, že ako členská krajina EÚ dosiahne do roku 2030 až 90-percentnú zaočkovanosť detí. Pre mladých do 15 rokov je vakcína plne hradená zo zdravotného poistenia a očkovanie je možné absolvovať u pediatrov, gynekológov či urológov.