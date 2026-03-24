Čínskeho právnika Sie Janga, ktorý sa dlhodobo špecializuje na ľudské práva, odsúdili vo vlasti na päť rokov väzenia za podnecovanie k protištátnej činnosti. Informovala o tom organizácia Human Rights Watch (HRW). Známy právnik podľa nej roky čelil tvrdej perzekúcii a bol sledovaný úradmi pre svoje výroky, ktoré komunistická vláda v Pekingu považovala za neprípustnú kritiku.
Zastal sa učiteľky, skončil vo väzbe
Sie Janga, ktorý v minulosti zastupoval viacerých kresťanských a prodemokratických aktivistov, zadržali ešte v januári 2022. Stalo sa tak po tom, čo neúnavne trval na prepustení mladej učiteľky, ktorú úrady násilne umiestnili do psychiatrickej liečebne len za to, že verejne kritizovala cenzúru vo vzdelávaní.
Za „podnecovanie k podvracaniu štátnej moci“ mu v pondelok čínsky ľudový súd v meste Čchang-ša napokon vymeral päťročný trest odňatia slobody. Podľa HRW by ho však teoreticky mohli prepustiť už v januári budúceho roka, a to vzhľadom na dobu, ktorú už medzičasom strávil vo vyšetrovacej väzbe.
Súd bez obhajcu a za zatvorenými dverami
Bývalá manželka odsúdeného právnika na sociálnych sieťach upozornila, že na samotnom súdnom pojednávaní nebol vôbec prítomný obhajca a že Sie Jang má v úmysle podať proti rozsudku odvolanie. Organizácia HRW navyše tvrdí, že súdne konanie sa v októbri minulého roka konalo prísne za zatvorenými dverami.
„Cieľom tohto prípadu bolo nielen prenasledovať odvážneho právnika v oblasti ľudských práv, akým je Sie, ale aj plošne zastrašiť všetkých právnikov, ktorí sa snažia ochraňovať práva Číňanov,“ uviedla vo svojom vyhlásení zástupkyňa riaditeľa HRW pre Áziu Maya Wang. Organizácia preto vyzvala čínsku vládu na okamžité zrušenie verdiktu a bezpodmienečné prepustenie väzneného muža.
Zastrašovanie disidentov v Číne
Z kópie pôvodnej obžaloby z roku 2022 vyplýva, že úrady obvinili Janga z toho, že je „pod vplyvom protičínskych síl“ a „má v úmysle zvrhnúť politický systém“. Na svojich účtoch na sociálnych sieťach a v rozhovoroch pre domáce i zahraničné médiá sa údajne vyjadroval spôsobom, „ktorým útočil na autoritu štátu, socialistický systém a vedenie Komunistickej strany Číny“, čím priamo poškodzoval ich dobré meno.
Tento významný čínsky právnik si už v minulosti vo väzení odsedel takmer dva roky. Zadržali ho totiž ešte v júli 2015 počas masívneho celoštátneho zásahu, ktorého terčom sa vtedy stalo niekoľko stoviek ľudskoprávnych aktivistov a ich obhajcov. Tento tvrdý zákrok, ku ktorému došlo tri roky po nástupe Si Ťin-pchinga do funkcie prezidenta, podľa pozorovateľov definitívne predznamenal prísnejšie a nekompromisné zaobchádzanie úradov s disidentmi a prodemokratickými aktivistami v krajine.