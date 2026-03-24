Predaj osobných automobilov v Európskej únii sa po takmer štvorpercentnom januárovom prepade vrátil vo februári k miernemu rastu. Trh potiahli najmä silné čísla z Nemecka a Talianska. K oživeniu prispel aj americký výrobca elektromobilov Tesla, ktorého európske predaje stúpli prvýkrát za viac než rok, no absolútnym skokanom mesiaca sa stala dravá čínska automobilka BYD.
Rast ťahalo Nemecko a Taliansko
V Európskej únii sa vo februári predalo celkovo 865 437 osobných áut, čo oproti rovnakému obdobiu minulého roka predstavuje rast o 1,4 percenta. V rámci celej Európy sa predaj zvýšil o 1,7 percenta na celkových 979 321 vozidiel.
Z hľadiska jednotlivých kľúčových trhov vzrástol predaj najmä u európskeho lídra v Nemecku, a to o 3,8 percenta. Ešte výraznejšie oživenie zaznamenalo Taliansko so skokovým nárastom o 14 percent. Pozitívne čísla hlási aj Španielsko, zatiaľ čo vo Francúzsku celkový objem predaja naopak klesol.
Stellantis rástol, prémie klesli
Spomedzi tradičných automobiliek sa darilo nemeckému koncernu Volkswagen, ktorý svoj objem predaja zvýšil o 2,2 percenta. Ešte lepšie hospodárske údaje však vykázala nadnárodná skupina Stellantis, ktorá minulý mesiac predala medziročne až o 9,5 percenta viac vozidiel.
Na druhej strane, viacerí významní európski hráči narazili na nezáujem kupujúcich. Predaje osobných áut francúzskej spoločnosti Renault, ako aj nemeckých prémiových značiek BMW a Mercedes-Benz, zaznamenali vo februári viditeľný pokles.
Čínsky BYD a americká Tesla bodujú
Tempo rastu tradičných európskych firiem však zďaleka zaostalo za raketovým nástupom čínskej automobilky BYD. Tá svoj predaj na starom kontinente zvýšila medziročne takmer trojnásobne a dodala takmer 18-tisíc áut.
Úspešný mesiac má za sebou aj americký výrobca elektrických vozidiel Tesla, ktorý v Európe vykázal prvý rast predaja po dlhých 14 mesiacoch. Na európskom trhu predala automobilka 17 664 áut, čo predstavuje solídny rast o 12 percent. V rámci samotnej Európskej únie sa predaj jej modelov zvýšil dokonca až o 29 percent.