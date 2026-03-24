Mohutný výbuch otriasol v pondelok rozsiahlou ropnou rafinériou v americkom štáte Texas. Miestne úrady okamžite vydali varovanie a vyzvali obyvateľov v širokom okolí, aby nevychádzali zo svojich domovov a bezpečne sa ukryli. Explóziu mal podľa prvotných informácií od polície spôsobiť priemyselný ohrievač, pričom zatiaľ neboli hlásené žiadne zranenia.
Výzva na okamžité ukrytie
„Na zaistenie bezpečnosti všetkých obyvateľov v okolí a vzhľadom na výbuch v rafinérii Valero je nariadené okamžite sa ukryť,“ upozornili bezprostredne po incidente predstavitelia krízového riadenia mesta Port Arthur. Zároveň poznamenali, že toto prísne bezpečnostné nariadenie sa vzťahuje na rozsiahlu oblasť obklopujúcu celý priemyselný komplex.
Miestne televízne stanice takmer okamžite odvysielali dramatické zábery obrovských plameňov a hustého čierneho dymu, ktoré stúpali priamo z areálu rafinérie. Vystrašení obyvatelia žijúci v jej blízkosti hovorili o mimoriadne hlasnom výbuchu, ktorý otriasol okolím. Príslušné orgány podľa denníka New York Post začali po explózii nepretržite monitorovať kvalitu ovzdušia v celom regióne.
Spracúvajú státisíce barelov ropy
Zasiahnutá rafinéria sa nachádza približne 145 kilometrov od mesta Houston a zamestnáva takmer 800 ľudí. Ide o strategický podnik, ktorý podľa oficiálnej internetovej stránky spoločnosti Valero dokáže denne spracovať zhruba 435-tisíc barelov ropy. V tomto závode sa špecificky spracúva ťažká kyslá ropa s vysokým obsahom síry, z ktorej následne vyrábajú benzín, naftu a letecké palivo.