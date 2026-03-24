Hasičský a záchranný zbor SR je najdôveryhodnejšou inštitúciou na Slovensku. Dôveru mu vyjadruje až 89 percent dospelej populácie. Na opačnom konci rebríčka sa ocitli vláda a parlament, ktorým dôveruje len zlomok obyvateľov. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research Slovakia, ktorý sa uskutočnil začiatkom februára na vzorke 1 003 respondentov.
Armáda a samosprávy na druhom a treťom mieste
Za hasičmi s výrazným odstupom nasleduje armáda, ktorej dôveruje takmer 60 percent obyvateľov. Vyššiu dôveru v ozbrojené sily prejavujú najmä starší ľudia z generácie baby boomers a občania, ktorí sa pravidelne zúčastňujú volieb.
Na treťom mieste sa umiestnili samosprávy s 52-percentnou dôverou. Nadpriemerne im dôverujú muži, vysokoškolsky vzdelaní, najstaršie generácie a obyvatelia Bratislavy. Z pohľadu straníckych preferencií sú to predovšetkým voliči Progresívneho Slovenska.
Polícia, súdy a prezidentský úrad zaostávajú za trojicou lídrov. Polícii dôveruje menej ako polovica obyvateľov, súdom 34 percent a Úradu prezidenta SR niečo vyše tretiny populácie. Všetky tri inštitúcie spája nadpriemerná dôvera od voličov vládnej koalície.
Vláda a parlament na chvoste
Vláde SR vyjadruje dôveru len niečo vyše štvrtiny obyvateľov. Ešte horšie je na tom parlament, ktorému dôveruje iba 17 percent ľudí. V oboch prípadoch ide prevažne o najstaršie ročníky a voličov koaličných strán.
Slovensko sa tak výrazne odlišuje od Fínska, krajiny s porovnateľným počtom obyvateľov, no dvojnásobným HDP na hlavu. Vo Fínsku dôveruje vláde a parlamentu približne polovica populácie a súdom či polícii viac ako 75 percent občanov.
Spoluautor prieskumu Michal Mislovič z NMS v tejto súvislosti skonštatoval, že o takzvanej fínskej ceste v prípade Slovenska rozhodne hovoriť nemožno.
Medzinárodné inštitúcie predbehli vládu aj parlament
Zaujímavým zistením je, že medzinárodné organizácie požívajú medzi Slovákmi väčšiu dôveru ako domáce orgány výkonnej a zákonodárnej moci. Najlepšie si spomedzi nich stojí Vyšehradská štvorka s dôverou 49 percent, nasledujú NATO a OSN s podporou nad 40 percent. Európskej únii dôveruje 39 percent opýtaných.
Dôvera v NATO a EÚ je pritom vyššia medzi najmladšou generáciou Z, vysokoškolsky vzdelanými a obyvateľmi Bratislavského kraja. Naopak, Vyšehradskej štvorke dôverujú častejšie muži, staršie generácie a voliči koalície.
Polarizácia podľa politiky aj veku
Prieskum odhalil výrazné rozdiely v dôvere podľa politickej orientácie. Voliči koaličných strán prejavujú väčšiu dôveru domácim inštitúciám vrátane prezidenta, vlády a parlamentu. Voliči opozície sa naopak viac spoliehajú na medzinárodné organizácie, konkrétne OSN, NATO a Európsku úniu. Nevoliči dôverujú všetkým inštitúciám najmenej.
Podobný vzorec sa objavuje aj medzi generáciami. Starší ľudia inklinujú k dôvere v domáce inštitúcie a Vyšehradskú štvorku, mladí zas k medzinárodným organizáciám. Vzdelanie zohráva rolu najmä pri medzinárodných inštitúciách, kde s vyšším stupňom vzdelania rastie aj miera dôvery.
Podľa Michala Misloviča z NMS sa polarizácia neprejavuje len medzi voličmi koalície a opozície, ale aj medzi mladšími a staršími generáciami. Ak prosperita krajiny závisí od dôvery v inštitúcie, Slovensko má pred sebou ešte dlhú cestu.
Prieskum realizovala agentúra NMS Market Research Slovakia online prostredníctvom Slovenského národného panelu v období 4. až 8. februára 2026 na vzorke 1 003 respondentov starších ako 18 rokov. Prieskum bol financovaný z vlastných zdrojov agentúry.