Civilná porota v americkej Kalifornii uznala známeho herca Billa Cosbyho za plne zodpovedného za podanie drog a sexuálne napadnutie ženy ešte v roku 1972. Bývalej televíznej hviezde zároveň uložila zaplatiť obrovské odškodné v celkovej výške viac ako 59 miliónov dolárov. Ide o ďalší zásadný verdikt v prípade muža, ktorý bol kedysi považovaný za „otca Ameriky“, no neskôr sa stal prvou odsúdenou celebritou v ére hnutia #MeToo.
Miliónové odškodné a odvolanie
Po takmer dvojtýždňovom náročnom procese v meste Santa Monica porotcovia rozhodli, že 88-ročný Cosby je právne zodpovedný za sexuálne napadnutie Donny Motsingerovej. Za vzniknutú traumu a ujmu jej porota prisúdila 17,5 milióna dolárov a za budúcu ujmu ďalších 1,75 milióna dolárov.
Tým sa však finančné tresty neskončili. V druhej fáze procesu porota poškodenej prisúdila aj ďalších 40 miliónov dolárov ako takzvané represívne odškodné, čím sa celková suma vyšplhala na 59,25 milióna dolárov. Cosbyho obhajkyňa už v reakcii na verdikt avizovala, že proti rozhodnutiu okamžite podajú odvolanie.
Víno, tabletky a strata vedomia
Motsingerová pracovala v čase incidentu ako servírka v reštaurácii neďaleko San Francisca. Pred súdom tvrdila, že ju slávny komik pozval na svoje stand-up vystúpenie, po ktorom jej podal víno a dve neznáme tabletky. Tvrdil jej, že ide o obyčajný aspirín na uvoľnenie. Následne bola podľa vlastných slov liekmi úplne omámená a sexuálne napadnutá.
Samotný Bill Cosby počas celého civilného procesu odmietol vypovedať. Svoje obvinenia Motsingerová pôvodne zverejnila len anonymne ešte v roku 2005. Podobné závažné obvinenia zo sexuálneho násilia pritom proti Cosbymu vznieslo v priebehu rokov viac ako 60 žien, pričom herec ich doteraz všetky kategoricky popiera.
Svedectvo z minulosti a zrušený trest
Súčasné rozhodnutie kalifornskej poroty prichádza takmer päť rokov po tom, čo bol Cosby prekvapivo prepustený z väzenia v Pensylvánii. Tamojší Najvyšší súd totiž vtedy zrušil jeho predchádzajúce trestné odsúdenie pre procedurálne pochybenia – Cosby predtým vypovedal s presvedčením, že má sľúbenú imunitu pred trestným stíhaním. Zaujímavosťou je, že v aktuálnom civilnom procese svedčila aj Andrea Constandová. Práve za jej sexuálne napadnutie bol Cosby v roku 2018 pôvodne odsúdený a poslaný za mreže.