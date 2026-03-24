Severokórejský vodca Kim Čong-un oficiálne označil susednú Južnú Kóreu za najnepriateľskejší štát. V rozsiahlom prejave na pôde parlamentu zároveň vyslal do sveta mrazivé varovanie, že za akúkoľvek provokáciu voči Pchjongjangu bude Soul nemilosrdne platiť. Diktátor okrem iného potvrdil aj ďalšie masívne rozširovanie svojho jadrového arzenálu.
Nekompromisná rétorika voči Soulu
Severokórejský líder predniesol svoju rozsiahlu politickú správu počas záverečného dňa zasadnutia Najvyššieho ľudového zhromaždenia. Vo svojom prejave sa venoval širokému spektru tém – od obrannej politiky a ekonomických cieľov až po napäté vzťahy so Spojenými štátmi. Najväčšiu pozornosť však pútal jeho mimoriadne agresívny postoj voči južnému susedovi.
„Južnú Kóreu oficiálne označíme za najnepriateľskejší štát,“ vyhlásil Kim Čong-un s tým, že Pchjongjang prinúti Soul „nemilosrdne zaplatiť, a to bez akýchkoľvek ohľadov či váhania, za akýkoľvek čin, ktorý zasiahne do práv našej republiky.“
Jadrové zbrane a upevnenie moci
Kim sa vo svojom prejave rázne zastal aj kontroverzného zbrojného programu komunistickej krajiny. „V súlade s poslaním zvereným ústavou budeme ďalej rozširovať a posilňovať náš sebaobranný jadrový odstrašujúci potenciál,“ uviedol vodca. Snahu o rozširovanie jadrového arzenálu s cieľom upevniť status jadrovej mocnosti označil za plne opodstatnenú, pričom sľúbil zabezpečenie maximálnej pripravenosti svojich síl na čelenie strategickým hrozbám.
Zasadnutie parlamentu zároveň poslúžilo na ďalšie formálne upevnenie jeho absolútnej moci. Poslanci Kima opätovne zvolili za predsedu Štátnej rady. Štátne médiá tradične neuviedli, či bolo toto rozhodnutie prijaté jednomyseľne, hoci zahraniční kritici dlhodobo upozorňujú, že tamojšie voľby sú vopred zinscenované a majú brutálnej diktatúre tretej generácie dynastie Kimovcov zabezpečiť len falošné zdanie demokratickej legitimity.