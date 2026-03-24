Obrovská tragédia zasiahla kolumbijskú armádu. Pri štarte z letiska neďaleko hraníc s Ekvádorom a Peru sa zrútilo vojenské transportné lietadlo, na palube ktorého sa nachádzalo 125 vojakov a členov posádky. Devastačná havária si podľa doterajších informácií vyžiadala najmenej 33 ľudských životov a desiatky ďalších osôb utrpeli zranenia.
Bilancia obetí môže ešte stúpnuť
K nešťastiu došlo krátko po odlete ťažkého transportného stroja typu Hercules z letiska pri meste Puerto Leguízamo v departemente Putumayo. Tragickú bilanciu 33 obetí oficiálne potvrdil primátor mesta Luis Emilio Bustos. Guvernér provincie Jhon Gabriel Molina však vzápätí pripustil, že toto číslo sa s najväčšou pravdepodobnosťou ešte zvýši, keďže po páde lietadla evidujú až 83 zranených. Presná príčina havárie je momentálne predmetom intenzívneho vyšetrovania.
Zábery zrútenia a výzva prezidenta
V oblasti pádu lietadla prebiehajú v posledných týždňoch rozsiahle operácie. Kolumbijská aj ekvádorská armáda tu spoločne bojujú proti nebezpečným drogovým kartelom a miestnym milíciám. Na tragédiu už reagoval aj kolumbijský prezident Gustavo Petro. Ten na svojich profiloch na sociálnych sieťach zdieľal mrazivé zábery, ktoré zachytávajú, ako sa lietadlo tesne po štarte pokúša nabrať výšku predtým, ako sa nekontrolovateľne zrútilo k zemi.
Petro označil udalosť za „hroznú nehodu“ a v tejto súvislosti dôrazne upozornil na nevyhnutnú potrebu modernizácie kolumbijskej vojenskej techniky. Zatiaľ však priamo nepotvrdil, či aktuálny technický stav stroja priamo súvisel s pondelňajším nešťastím.
Čierna séria v Južnej Amerike
Ide už o druhú tragickú haváriu legendárneho lietadla C-130 Hercules v Južnej Amerike za menej ako mesiac. Koncom februára havaroval podobný vojenský nákladný stroj pri neúspešnom pristátí neďaleko bolívijskej metropoly La Paz, pričom zahynulo najmenej 24 ľudí. Štvormotorové turbovrtuľové lietadlá Hercules od spoločnosti Lockheed Martin sú pritom celosvetovo známe svojou mimoriadnou spoľahlivosťou a unikátnou schopnosťou operovať aj z provizórnych a nespevnených letísk, vďaka čomu ich masívne využívajú armády po celom svete.