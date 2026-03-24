Americký prezident Donald Trump je presvedčený, že doterajšie spoločné vojenské úspechy Spojených štátov a Izraela na území Iránu otvárajú dvere k vyrokovaniu prelomovej dohody. Tá by mala definitívne ochrániť všetky strategické záujmy židovského štátu. Vyhlásil to izraelský premiér Benjamin Netanjahu bezprostredne po pondelkovom rozhovore so šéfom Bieleho domu, pričom nezabudol pripomenúť nedávnu likvidáciu ďalších iránskych jadrových vedcov.
Ničenie jadrového programu nekončí
„Prezident Trump verí, že existuje šanca využiť obrovské úspechy izraelských a amerických ozbrojených síl na to, aby sa ciele tejto vojny konečne premietli do dohody. Do dohody, ktorá bude bezpečne chrániť naše životne dôležité záujmy,“ tlmočil Trumpove slová Netanjahu.
Zároveň však rázne ubezpečil, že vojenský tlak na nepriateľov nepoľaví. „Naše záujmy ochránime bez ohľadu na okolnosti. Zároveň budeme pokračovať v tvrdých útokoch na Irán aj Libanon,“ zdôraznil. Izraelský premiér zopakoval, že ich pokračujúce vzdušné údery úspešne ničia raketový aj jadrový program Teheránu a spôsobujú mimoriadne ťažké škody libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh. „Len pred niekoľkými dňami sme zneškodnili ďalších dvoch iránskych jadrových vedcov a tam to zďaleka nekončí,“ varoval izraelský líder.
Kto s kým vlastne rokuje?
Netanjahuove tvrdé vyjadrenia prišli len krátko po tom, čo Donald Trump prekvapujúco oznámil, že viedol „veľmi dobré“ diplomatické rokovania s nemenovaným vysokopostaveným iránskym predstaviteľom. Renomovaný spravodajský web Axios sa následne odvolal na svoj izraelský zdroj a zverejnil informáciu, že šéf Bieleho domu mal priamo rokovať s predsedom iránskeho parlamentu Mohammadom Bákerom Kálíbáfom.
Kálíbáf pritom predstavuje jednu z absolútne najvýznamnejších politických osobností v Teheráne, ktorá priamo nepatrí k radikálnemu vládnemu duchovenstvu. Samotný iránsky politik však tieto mediálne špekulácie vzápätí ostro odmietol a v oficiálnom príspevku na platforme X rázne uviedol, že sa s americkou stranou momentálne nekonajú „absolútne žiadne rokovania“.