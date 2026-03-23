Americký prezident Donald Trump vyzval republikánskych kongresmanov na mimoriadne nasadenie. Žiada ich, aby zrušili svoju plánovanú dvojtýždňovú prestávku a pracovali aj počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov. Hlavným cieľom tohto tlaku je urýchlené prijatie prísneho zákona o povinnej identifikácii voličov, ktorý však zástupcovia Demokratickej strany rázne odmietajú.
Preukaz s fotografiou a dôkaz o občianstve
Podľa nového návrhu zákona by mali všetci voliči ešte pred samotnou registráciou k voľbám poskytnúť nespochybniteľný dôkaz o svojom americkom občianstve. V samotný deň volieb by sa navyše museli pred hlasovaním povinne preukázať oficiálnym občianskym preukazom, respektíve dokladom s fotografiou.
Presadenie týchto zmien však na pôde Kongresu nebude jednoduché. Republikáni majú v stočlennom Senáte aktuálne iba 53 mandátov, pričom na definitívne schválenie tejto legislatívy je potrebných minimálne 60 hlasov.
Tlak cez čiastočný shutdown
Donald Trump zároveň takticky žiada, aby bol návrh zákona o identifikácii voličov priamo zahrnutý do kľúčovej dohode o financovaní ministerstva vnútornej bezpečnosti. Tento dôležitý rezort sa pritom už od polovice februára nachádza v čiastočnom platobnom provizóriu, známom ako shutdown. Dôvodom tohto zablokovaného stavu sú neustále požiadavky demokratov na komplexnú reformu súčasného systému boja proti nelegálnej imigrácii.
Urobte to pre Ježiša, odkazuje Trump
Šéf Bieleho domu využil na apelovanie na svojich straníckych kolegov verejné vystúpenie v meste Memphis v štáte Tennessee. Kongresmanom sa pritom už koncom tohto týždňa mala začať tradičná dvojtýždňová prestávka počas veľkonočných sviatkov.
„Žiadam republikánskych senátorov, aby tak urobili okamžite. Nemusíte hlasovať v zrýchlenom konaní. Nestrachujte sa o Veľkú noc ani o návrat domov. Vlastne, urobte to pre Ježiša,“ vyhlásil bez okolkov americký prezident v snahe presvedčiť politikov, aby zostali v hlavnom meste a pokračovali v práci na novej volebnej legislatíve.