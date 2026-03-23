Pondelňajšia premávka na severnej diaľnici D1 priniesla mimoriadne netradičnú a kurióznu situáciu. Vodičov aj policajtov pod Tatrami prekvapil túlavý vlk, ktorý sa ocitol priamo v oplotenom areáli diaľničného odpočívadla. Našťastie, divoké zviera si napokon dokázalo poradiť samo a bez zranení sa bezpečne vrátilo späť do voľnej prírody.
Zatúlaný vlk na odpočívadle
Nečakaného návštevníka spozorovali v pondelok za tunelom Bôrik v smere na Prešov, konkrétne v bezprostrednom okolí odpočívadla Sosna. O prítomnosti šelmy v blízkosti frekventovanej rýchlostnej komunikácie okamžite informovala prešovská krajská polícia. Na miesto bola preventívne vyslaná dopravná hliadka, aby celú situáciu monitorovala a zabezpečila plynulosť i bezpečnosť dopravy.
Podhrabal sa a zmizol v lese
Prvotné obavy o osud uviaznutého zvieraťa či bezpečnosť samotných motoristov sa napokon rýchlo rozplynuli. Polícia neskôr verejnosť ubezpečila, že vlk vyviazol z nebezpečného úseku úplne bez zranení a podarilo sa mu svojpomocne dostať mimo ochranného oplotenia diaľnice.
„Šikovný návštevník si našiel vlastnú cestu von – podhrabaním si vytvoril v oplotení dieru a bez zranenia utiekol naspäť do lesa,“ ozrejmili policajti na sociálnej sieti úspešný a šťastný koniec tohto netradičného výjazdu.