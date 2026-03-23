Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó sa rázne bráni proti obvineniam z nadštandardných vzťahov a donášania ruskej diplomacii. Svoje časté kontakty so Sergejom Lavrovom vysvetľuje tým, že ako najdlhšie slúžiaci európsky minister bežne funguje ako spojka pre iných štátnikov. Týmto spôsobom mal v roku 2020 vybavovať prijatie v Moskve aj pre vtedajšieho slovenského premiéra Petra Pellegriniho. Maďarskom medzitým naďalej zmieta škandál ohľadom údajného odpočúvania šéfa diplomacie.
Vybavoval stretnutie pre Pellegriniho
Szijjártó v rozhovore pre komerčnú televíziu RTL uviedol, že ako najdlhšie pôsobiaci minister zahraničných vecí v Európskej únii sa dokáže bez problémov spojiť so svojimi americkými, ruskými, čínskymi aj tureckými náprotivkami. „Keby novinári a spravodajské služby vedeli, koľkokrát ma ministri zahraničných vecí požiadali o pomoc, aby som ich s niekým dal dokopy. Čo si myslím, že je prirodzené, pretože som vo funkcii jedenásť a pol roka,“ odpovedal na otázky o dôvernosti svojho vzťahu s Lavrovom.
Televízia RTL v tejto súvislosti pripomenula komunikáciu medzi maďarským a ruským ministrom, ktorú nedávno zverejnil investigatívny novinár Szabolcs Panyi. Z nej vyplýva, že šéf maďarskej diplomacie ešte v roku 2020 požiadal ruského ministra o prijatie vtedajšieho slovenského premiéra Petra Pellegriniho v Moskve. Szijjártó túto udalosť nepoprel a vysvetlil, že dostal žiadosť zo slovenskej strany a jednoducho pomohol. Takýchto žiadostí mal podľa vlastných slov aj v uplynulých týždňoch hneď niekoľko.
Odpočúvanie a obvinenia z vlastizrady
Kým Szijjártó obhajuje svoje kroky, premiér Viktor Orbán už nariadil ministrovi spravodlivosti okamžite prešetriť informácie o údajnom odpočúvaní šéfa maďarskej diplomacie. „Odpočúvanie člena vlády je vážnym útokom na Maďarsko,“ napísal Orbán na sociálnej sieti po tom, čo provládne médiá naznačili, že Szijjártó mohol byť sledovaný cudzími tajnými službami.
Celú kauzu odštartoval víkendový článok amerického denníka The Washington Post, ktorý tvrdil, že Szijjártó pravidelne informoval Rusov o neverejných rokovaniach v Európskej únii. Szijjártó tieto tvrdenia označil za „šialené konšpiračné teórie“. Server Telex.hu navyše dodal, že spomínaný článok obsahoval aj úvahy o tom, že ruské tajné služby chcú zvrátiť volebnú kampaň v Maďarsku zorganizovaním pokusu o atentát priamo na premiéra Orbána.
Medzinárodná blamáž a útoky na novinára
Do diplomatickej prestrelky sa medzitým zapojil aj poľský premiér Donald Tusk, ktorý ironicky poznamenal, že správy o donášaní Orbánových ľudí do Moskvy ho vôbec neprekvapujú a dlho to tušil. Líder domácej opozičnej strany TISZA Péter Magyar zašiel ešte ďalej, keď konanie ministra Szijjártóa označil za „čistú zradu“.
Provládne médiá medzitým prešli do ofenzívy. Server Mandiner.hu zverejnil nahrávku, podľa ktorej mala prebiehať spravodajská operácia, v rámci ktorej spomínaný investigatívny novinár Panyi údajne poskytol Szijjártóovo telefónne číslo bližšie nešpecifikovanej zahraničnej tajnej službe z členskej krajiny EÚ, práve s cieľom jeho odpočúvania.