Ukrajinské spravodajské služby disponujú nevyvrátiteľnými dôkazmi o tom, že Rusko aktívne poskytuje Iránu citlivé spravodajské informácie. Po mimoriadnom stretnutí so šéfom ukrajinskej vojenskej rozviedky Olehom Ivaščenkom to vyhlásil prezident Volodymyr Zelenskyj. Podľa viacerých západných zdrojov ide najmä o tajné dáta o pohybe amerických vojenských jednotiek na Blízkom východe.
Nevyvrátiteľné dôkazy z Kyjeva
Hlava ukrajinského štátu zverejnila závažné obvinenia na sociálnej sieti X. „Máme nevyvrátiteľné dôkazy o tom, že Rusi naďalej poskytujú spravodajské informácie iránskemu režimu. Rusko na to využíva svoje vlastné technologické kapacity v oblasti signálového a elektronického spravodajstva, ako aj časť dát získaných v rámci spolupráce so svojimi partnermi na Blízkom východe,“ napísal Zelenskyj po bezpečnostnom brífingu s vedením rozviedky.
Satelitné snímky amerických vojakov
Slová ukrajinského prezidenta potvrdzujú aj nedávne zistenia zo zámoria. Viaceré americké médiá už začiatkom marca s odvolaním sa na svoje dobre informované zdroje upozornili, že Moskva poskytuje Teheránu presné lokácie a dáta o pohybe amerických vojakov, vojnových lodí a lietadiel v regióne.
Podľa spravodajskej televízie CNN väčšina týchto zdieľaných informácií pozostáva z detailných fotografií, ktoré priamo nasnímali ruské vojenské satelity. Samotná Moskva tieto správy okamžite odmietla a označila ich za bežné západné dezinformácie.