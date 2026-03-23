Slovenský premiér Robert Fico na stretnutí s európskym komisárom Michaelom McGrathom ostro kritizoval stav právneho štátu na Slovensku v rokoch 2020 až 2023. Zástupcovi Európskej komisie položil sériu nepríjemných otázok o kontroverzných nomináciách v slovenskej justícii z nedávnej minulosti, na ktoré podľa Úradu vlády nedostal odpoveď. Návšteva eurokomisára v Bratislave priamo súvisí s prebiehajúcimi prípravami európskej správy o stave právneho štátu.
Trauma z minulosti a nezodpovedané otázky
Predseda vlády na rokovaní s eurokomisárom pre demokraciu a spravodlivosť upozornil, že Slovensko stále žije v traume z predchádzajúceho volebného obdobia, kedy podľa neho dochádzalo k hrubému porušovaniu princípov právneho štátu. Slovensko podľa Fica nechce pokračovať v tejto tradícii, no zároveň na tieto udalosti musí predovšetkým legislatívne reagovať.
„Viete si predstaviť, že by vo vašej krajine bol za špeciálneho prokurátora zvolený človek, ktorý zabil chodca na priechode pre chodcov? Viete si predstaviť, že by predsedom Špecializovaného trestného súdu bol človek, ktorý bol dvakrát prichytený pri jazde pod vplyvom alkoholu, pričom v jednom prípade bol aj účastníkom dopravnej nehody?“ spýtal sa Fico komisára. Tieto otázky zostali podľa vyjadrenia Úradu vlády bez odpovede.
Konštruktívny dialóg a hlboká kríza Európy
Úrad vlády podotkol, že premiér si v súvislosti s aktivitami Európskej komisie voči Slovensku želá predovšetkým konštruktívny dialóg. Robert Fico na stretnutí opätovne potvrdil, že Európska únia zostáva pre Slovensko životným priestorom, no zároveň nezabudol zdôrazniť, že celá Európa sa aktuálne nachádza v najhlbšej kríze vo svojej histórii.
Pokiaľ ide o odbornú diskusiu o konkrétnych právnych detailoch, premiér odkázal eurokomisára priamo na ministra spravodlivosti Borisa Suska. Sám sa na stretnutí venoval predovšetkým politickému rámcu vzájomnej spolupráce medzi slovenskou vládou a zástupcom Komisie.
Hodnotenie právneho štátu v parlamente
Michael McGrath pricestoval do Bratislavy s jasným cieľom – diskutovať s vysokými vládnymi predstaviteľmi aj zástupcami občianskej spoločnosti o citlivých témach týkajúcich sa justície. Jeho návšteva je súčasťou prebiehajúcich príprav Európskej komisie na komplexnú správu o právnom štáte pre rok 2026. Už v utorok má komisár predstaviť závery správy za uplynulý rok poslancom z troch parlamentných výborov a prediskutovať prijaté opatrenia. Súčasťou jeho programu sú aj diskusie o slobode médií so zástupcami mimovládneho sektora.