Technologický svet a digitálny biznis zasiahla mimoriadne smutná správa. Vo veku 43 rokov zomrel po dlhom a vyčerpávajúcom boji s rakovinou ukrajinsko-americký miliardár Leonid Radvinsky, väčšinový vlastník globálnej platformy OnlyFans. Jeho úmrtie oficiálne potvrdila samotná spoločnosť v pondelok 23. marca. Radvinsky po sebe zanecháva nielen impérium s miliardovými tržbami, ale predovšetkým nezmazateľnú stopu v tom, ako funguje moderná tvorcovská ekonomika.
Od prvých kódov k webkamerovým impériám
„S hlbokým zármutkom oznamujeme smrť Lea Radvinského. Leo pokojne odišiel po dlhom boji s rakovinou,“ uviedol v oficiálnom vyhlásení hovorca spoločnosti OnlyFans, pričom rodina zosnulého požiadala verejnosť o rešpektovanie súkromia v tomto mimoriadne ťažkom období.
Leonid Radvinsky sa narodil začiatkom osemdesiatych rokov v ukrajinskej Odese. Ako dieťa emigroval so svojou židovskou rodinou do Spojených štátov, kde vyrastal v Chicagu. Neskôr vyštudoval ekonómiu na prestížnej Northwestern University a štúdium ukončil ako jeden z absolútne najlepších absolventov vo svojom ročníku. K počítačom mal blízko už v mladom veku - programovať sa naučil sám ako tínedžer. Už v pätnástich rokoch spravoval fanúšikovskú webovú stránku pre počítačovú hru a v sedemnástich pomáhal zakladať spoločnosť Cybertania Inc.
Zlom v jeho kariére nastal na prelome tisícročí, keď vytvoril viacero webstránok agregujúcich obsah pre dospelých, z ktorých jedna mu generovala ročné tržby takmer dva milióny dolárov. V roku 2004 napokon založil MyFreeCams - jednu z najväčších webkamerových komunít na svete. Práve tu si osvojil mimoriadne úspešný obchodný model predplatného a mikrotransakcií, ktorý neskôr s obrovským úspechom aplikoval aj na platformu OnlyFans.
Raketový rast OnlyFans a pandemický boom
K najvýznamnejšiemu a najlukratívnejšiemu obchodnému kroku v Radvinského živote došlo v roku 2018. Od britského zakladateľa Tima Stokelyho vtedy získal 75-percentný podiel v spoločnosti Fenix International Limited, ktorá je materskou firmou OnlyFans. Pôvodná kúpna cena síce nebola nikdy oficiálne potvrdená, no podľa kuloárnych informácií z médií sa pohybovala na úrovni 30 miliónov dolárov. V tom čase platforma generovala ročné tržby nižšie ako 100 miliónov dolárov.
Pod Radvinského vedením sa OnlyFans definitívne transformoval na platformu zameranú primárne na obsah pre dospelých a zažil raketový, bezprecedentný rast. Skutočný boom prišiel počas pandémie Covid-19. Platforma vďaka férovejšiemu modelu (kedy si firma ponecháva 20 percent a zvyšných 80 percent ide priamo tvorcom) dosiahla viac ako 300 miliónov registrovaných používateľov a tržby presahujúce miliardu dolárov. Len v roku 2023 vyplatil OnlyFans svojim tvorcom astronomických 6,6 miliardy dolárov a čistý ročný príjem spoločnosti dosiahol 1,3 miliardy.
Neistá budúcnosť a filantropické plány
Radvinsky bol v čase svojej smrti považovaný za jedného z najbohatších technologických podnikateľov planéty s odhadovaným majetkom na úrovni 4,7 miliardy dolárov. Jeho náhly odchod však okamžite otvára logické otázky o budúcom vlastníctve gigantickej platformy. Podiel v materskej spoločnosti je síce držaný v truste, no agentúra Reuters už začiatkom roka informovala, že OnlyFans skúmal možnosť predaja svojho väčšinového podielu investičnej firme Architect Capital pri ohodnotení na 5,5 miliardy dolárov.
Napriek obrovskému bohatstvu a vplyvu bol Radvinsky známy svojou uzavretosťou a prísnym strážením súkromia. O to viac sa však v tichosti angažoval v charite. Ukrajine daroval 5 miliónov dolárov, s manželkou vytvorili obrovský grantový program na výskum rakoviny v hodnote 23 miliónov a masívne podporoval rôzne výskumné centrá. Na svojich stránkach dokonca naznačil ambíciu podpísať The Giving Pledge a vzdať sa väčšiny majetku. Architekt modernej tvorcovskej ekonomiky tak napokon odišiel z tohto sveta v tichosti - presne tak, ako celý život žil a podnikal.