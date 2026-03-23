Líder mimoparlamentnej strany Bratia Slovenska Peter Pčolinský vyzval orgány činné v trestnom konaní, aby dôkladne preverili financovanie opozičného hnutia Progresívne Slovensko. Dôvodom sú státisíce eur, ktoré strane v minulosti poskytol jej bývalý poslanec Martin Pekár. Samotné hnutie sa bráni tým, že transparentnosť je preň absolútnou prioritou a všetky sporné peniaze už exposlancovi do posledného centa vrátilo.
Pčolinský hovorí o státisícoch eur
„Minulý týždeň som upozornil vo svojom statuse, že bývalý poslanec Martin Pekár, ktorý bol len mesiac poslancom Národnej rady a zároveň expertom pre dopravu, poskytol v priebehu pár rokov státisíce eur koalícii PS/Spolu a neskôr priamo hnutiu PS. Najväčšie príspevky prišli pred voľbami v roku 2023,“ uviedol Pčolinský vo svojom vyhlásení.
Podľa jeho informácií stranícke predsedníctvo v priamej nadväznosti na tento status pozastavilo Pekárovi členstvo v hnutí a zároveň rozposlalo interný vysvetľujúci e-mail svojej členskej základni. Pčolinský poukázal najmä na to, že hnutie doteraz nevie uspokojivo vysvetliť skutočný pôvod týchto peňazí. „Vyzývam orgány činné v trestnom konaní, aby začali konať ex offo a okamžite preverili financovanie Progresívneho Slovenska,“ zdôraznil predseda strany Bratia Slovenska.
Vylúčenie zo strany a vrátené peniaze
Samotné hnutie medzičasom oficiálne potvrdilo pozastavenie Pekárovho členstva a podanie podnetu na rozhodcovskú komisiu, čo predstavuje nevyhnutný formálny krok na jeho definitívne vylúčenie. „Dostali sme podnety, ktoré poukazovali na jeho klamstvo pri informovaní o pôvode majetku, ako aj na nevhodné správanie voči členkám a zamestnankyniam hnutia či opakované porušenia pravidiel predvolebnej vnútrostraníckej kampane,“ uviedlo vo svojom stanovisku mediálne oddelenie PS.
Predstavitelia hnutia zároveň spresnili, že ešte v priebehu roka 2023 Pekárovi oficiálne vrátili dve veľké pôžičky v celkovom objeme 440-tisíc eur, a to aj s úrokom vo výške takmer osemtisíc eur. Vrátené sú už aj jeho finančné dary v hodnote 45 800 eur. „Nikdy nebudeme ako Smer či Hlas, ktorí majú peniaze od sestry alebo si ich zohnali vlastnou hlavou. Každej situácii sa vždy postavíme čelom,“ podčiarkli na záver progresívci.